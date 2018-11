Deputado troca PSD por Aliança e Moreira perde apoiante

A desilusão que varre o PSD não passa despercebida a Pedro Santana Lopes que anda a fazer pontes para recrutar militantes sociais-democratas para a Aliança, o seu novo partido. O deputado do PSD Firmino Pereira, que assume ter sido um “fervoroso apoiante” de Rui Rio na disputa interna para a presidência do partido, confessa já “não se sentir bem no PSD” e declara estar a ponderar aderir à nova força política.

“Não vou esconder que tenho falado várias vezes com o dr. Pedro Santana Lopes e estou a ponderar sair do PSD para integrar a Aliança, porque tem objectivos políticos que me entusiasmam”, afirmou ao PÚBLICO Firmino Pereira, deixando claro que esses contactos aconteceram por sua iniciativa.

PUB

Eleito pelo Porto, o deputado de Vila Nova de Gaia revela "não se sentir confortável no PSD de Rui Rio” e afirma que se revê na estratégia do novo partido político, fundado por Santana Lopes.

PUB

Há menos de dois meses, Luís Cirilo, ex-chefe de gabinete de Luís Filipe Menezes e actual número dois da Comissão Instaladora Nacional da Aliança, demitiu-se do PSD em ruptura com presidente do partido, mostrando-se cansado com o “autoritarismo”, as “trapalhadas” e a “condescendência de Rio para com António Costa. Cirilo, que foi secretário-geral adjunto de Durão Barroso, escreveu, na altura, na sua página pessoal no Facebook: "Não me perdoaria a mim próprio se nele permanecesse mais um minuto que fosse”.

PUB

Luís Cirilo tinha bastante peso no PSD, tendo sido um dos operacionais que asseguraram, em 2007, a vitória de Luís Filipe Menezes contra Marques Mendes.

A desmobilização sentida no PSD e a amizade de Santana Lopes com o independente Rui Moreira abrem caminho a possíveis saídas do PSD também na zona de influência do presidente da Câmara do Porto. Moreira e Santana almoçaram no Porto no dia em que o Tribunal Constitucional reconheceu o novo partido e o líder da Aliança, que nesta quinta-feira esteve no Porto e em Braga, confirmou o interesse em aproximar-se do autarca portuense.

Mas Moreira tratou de esclarecer que não pretende aproximar-se de Santana relativamente a futuros projectos políticos, mas pode ajudar o seu amigo a recrutar figuras do PSD para a Aliança, e não só. Santana já foi buscar um independente às hostes de Rui Moreira. O economista Luís Artur demitiu-se do PSD a meia dúzia de meses das autárquicas de 2017 para declarar apoio a Rui Moreira e é das mais recentes adesões à Aliança, soube o PÚBLICO.

A liderança de Rio continua a não convencer os portugueses. No barómetro de Novembro da Eurosondagem para o Expresso e a SIC, a tendência em relação ao inquérito de há um mês mantém-se: o PSD continua a cair, fixando-se nos 26,8% das intenções de voto, e o PS chega aos 41,5%. A maioria absoluta de José Sócrates, em Fevereiro de 2005, foi de 45,03%.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Bloco de Esquerda e o PCP não sofrem flutuações dignas de registo, já o CDS cai 0,5%, ficando-se pelos 7%, precisamente o score do PCP. O Bloco recebe 7,7 % das intenções de voto.

PUB

Indiferente às sondagens, Pedro Passos Coelho, que muitos sociais-democratas querem ver regressar à cúpula do partido - há um mês, Marco António Costa disse esperar que o ex-líder regresse - vai marcar presença num jantar com antigos líderes da Juventude Social-Democrata, no dia 24 de Novembro, no Estoril.

O jantar insere-se no Encontro Nacional de Concelhias, organizado pela JSD, entre os dias 23 e 25 de Novembro, e, segundo um comunicado da JSD, “pretende reunir os vários dirigentes das estruturas concelhias com o objectivo de preparar o próximo ano eleitoral e formar jovens quadros”.

PUB