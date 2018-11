Precisas de ajuda para deixar de fumar? Experimenta uma destas apps

Queres deixar de fumar há muito tempo, mas arranjas sempre uma desculpa (apesar de nem sempre ser fácil)? Agora vai ser ainda mais difícil esquivares-te: sabemos que deixar um vício pode não ser tarefa fácil e, por isso, seleccionámos cinco aplicações para o telemóvel que te vão enviar mensagens motivacionais, sugerir exercícios de relaxamento para evitar recaídas e até contabilizar o dinheiro que estás a poupar. Aproveita o pretexto e faz deste sábado, 17 de Novembro, um dia teu — o Dia do Não Fumador.

Mas antes, há que falar de números: de acordo com a directora do Programa de Controlo do Tabagismo da Organização Mundial de Saúde (OMS), Kristina Mauer-Stender, um em cada cinco portugueses maiores de 15 anos fuma. Destes, 80% “expressa vontade de deixar de fumar, no entanto, apenas 5% consegue deixar com êxito e sem ajuda médica”, afirma a presidente da Associação de Internos de Medicina Geral e Familiar Zona Norte (AIMGFZN), Ana Patrícia Dias, em comunicado. Há mais: por ano, o tabaco mata mais de 11.800 portugueses e contribui para uma morte a cada 50 minutos, dizem as estatísticas de 2016, divulgadas no site do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Parece assustador?

Se és fumador e queres deixar de fazer parte destes números alarmantes, pega no telemóvel e instala uma destas aplicações gratuitas:

Nada mais motivacional do que poderes ver há quantas horas não fumas, o número de cigarros não fumados e quanto dinheiro já conseguiste poupar. Esta aplicação faz tudo isso e ainda te diz o que está a melhorar na tua saúde à medida que vais subindo de nível — ou seja, quanto mais tempo passares sem fumar. Se estiveres quase a desistir, basta pedir ajuda e a aplicação vai dar-te conselhos e motivação para contrariares o desejo. E não te preocupes, não há limite de pedidos de socorro.

Esta aplicação pode ser para ti — ou para alguém que te quer ajudar: há programa para fumadores e para cuidadores. Podes instalá-la se já deixaste de fumar ou se pretendes chegar a essa meta. Depois, faz também a contagem dos cigarros não fumados, do dinheiro poupado e tempo economizado (sim, fumar ocupa uma parte significativa do teu tempo). Esta aplicação, além do botão de emergência, permite-te entrar num chat e conversar com pessoas que estão na mesma situação que tu: afinal, a união faz a força.

Deixar de fumar para ter dinheiro para fazer umas mini-férias pode ser uma boa táctica. Esta app permite que definas objectivos e vai contabilizando o tempo que falta para os conseguires cumprir. Curiosidades, informação relevante sobre tabagismo, mensagens de incentivo e alterações ao teu corpo: com esta aplicação até sabes quanto tempo demoram os teus cílios a regenerar.

Se contigo nada funciona, podes experimentar um método de hipnose. A Quit Smoking oferece uma série de faixas — que deves começar a ouvir antes de deixar de fumar — que te vão explicar os motivos pelos quais deves deixar o vício, ao mesmo tempo que os "planta" no teu subconsciente. Talvez seja melhor substituíres a tua playlist por estas faixas, porque a app recomenda que as ouças várias vezes.

Se não sabes controlar-te, com esta app vais ter mesmo de aprender. Aulas e exercícios para relaxar e aprender a controlar o desejo, objectivos diários e controlo da vontade de fumar são algumas das ajudas que podes obter. Além disto, a Craving to Quit mede o quanto te apetece fumar e tenta perceber o que despertou isso. Depois, oferece-te as duas opções óbvias: fumar ou resistir. As mesmas que tens depois de ler este texto.

