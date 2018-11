O poeta e a tourada

Fiquei, no mínimo, perturbada ao ver o poeta Manuel Alegre envolvido nesta questão das touradas. Tantos poemas seus, lindos, que dei a conhecer aos meus alunos! Cão como nós foi um livro (de Manuel Alegre) que foi apresentado à turma por um aluno. Hoje penso, e porque não "touro como nós"? Cão sente, touro não sente?!

Por ironia do destino, também dei a conhecer a esses mesmos alunos o conto Miura de Miguel Torga (in BICHOS) que aconselho a ler. Neste conto, a tourada é narrada do ponto de vista do touro. Depois de lido, silêncio sepulcral na turma logo quebrado por uma voz: "Oh! Setôra, tadinho do touro!" Pois é, da minha parte missão cumprida! Não acredito que alguém fique insensível à dor do animal. Aqui ficam algumas passagens. Antes de entrar na arena já o touro foi picado: " (...) uma ferroada fina, funda, entrou-lhe na carne viva".

(...)" Mas por que razão o espetavam daquela maneira?" A seguir, entra na arena "A tremer como vara verdes, de cólera e de angústia, olhou à volta." (...) Gritos da multidão". Depois da lida ou da "arte" como os aficionados lhe chamam, aproxima-se o fim: "Humilhado, com o sangue a ferver-lhe nas veias(...) Miura, joguete nas mãos de um Zé-Ninguém!" (...)" Mas não acabaria aquele martírio? Não haveria remédio para semelhante mortificação?" (...) "Nada. Apenas palmas ao actor."

PS: As touradas não foram proibidas. Os aficionados que durmam descansados, se puderem.

Maria José Mota, Caldas da Rainha

O Nosso Bairro

O nosso bairro, Mercês até à Praça das Flores, nos últimos dois meses, ultrapassou os limites da insegurança: só na rua do Vale há noites em que há mais do que um assalto. Idem noutras ruas.

Aqui ao lado temos o Liceu Passos Manuel e só no último ano chamei várias vezes a polícia por assistir a cenas de bullying. Sempre que telefonei para a polícia responderam-me que só quando passassem à agressão é que vinham. E assim foi e é.

Mesmo num primeiro andar alto, não se pode deixar uma janela aberta de dia. Ontem uns miúdos , dizem quem viu, que terão à volta de dezassete anos, roubaram-me a roupa toda do estendal ( num primeiro andar alto.). Azar que era roupa muito boa.

Quem viu sabe quem são, diz que são alunos do Liceu acima mencionado, mas tem medo de retaliações e recusa-se a identificá-los. Aconselharam-me a não ir atrás deles porque são violentos. Fui na mesma mas não os encontrei. Não tenho medo.

A polícia só viria se tivesse havido escalamento ou roubo e diz que não tem efectivos que chegue. Acho inacreditável que com a quantidade de assaltos, com este liceu problemático aqui ao lado, não se veja nunca um polícia na rua. Só a Emel, desde as nove horas da manhã, a passar multas.

Por isso, como o Estado também sou eu, somos todos nós, pergunto-me para aonde vai o dinheiro que entra neste país, o dinheiro dos nossos impostos (e tudo aumentou, desde as botijas de gás à gasolina; e não foi pouco). Como penso que o organismo mais próximo entre mim e o Estado é a Junta de Freguesia da Misericórdia, exijo a essa junta "aumento da

segurança ".

Maria Sá, Lisboa

