CIA acredita que o príncipe saudita ordenou a morte do jornalista Jamal Khashoggi

A CIA acredita que o príncipe saudita Mohammed bin Salman ordenou a morte do jornalista Jamal Khashoggi em Istambul, disse uma fonte familiarizada com o assunto esta sexta-feira, complicando os esforços do presidente Donald Trump para preservar os laços com o importante aliado dos EUA.

A fonte disse que a CIA informou outras partes do governo dos EUA sobre a sua avaliação, contradizendo as afirmações do governo saudita de que o príncipe Mohammed não estava envolvido.

A descoberta da CIA, relatada pela primeira vez pelo Washington Post, é a avaliação mais definitiva dos EUA até o momento, relacionando o líder da Arábia Saudita directamente ao assassinato.

Tanto a Casa Branca quanto o Departamento de Estado norte-americano recusaram-se a comentar.

Khashoggi, um crítico do governo saudita e colunista do Washington Post, foi morto no consulado saudita em Istambul no passado dia 2 de Outubro. O escritor tencionava tratar dos documentos necessários para o casamento planeado com uma mulher turca.

Khashoggi terá resistido à pressão de Riad para que ele voltasse para casa. As autoridades sauditas disseram que uma equipa de 15 cidadãos sauditas foi enviada para confrontar Khashoggi no consulado e que ele foi acidentalmente morto, por estrangulamento, por homens que estavam tentando forçá-lo a retornar ao reino.

Autoridades turcas disseram que o assassinato foi intencional e têm pressionado a Arábia Saudita a extraditar os responsáveis para que sejam julgados. Um conselheiro do presidente turco, Tayyip Erdogan, acusou na quinta-feira a Arábia Saudita de tentar encobrir o assassinato.

