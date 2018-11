Portugal empata com Itália e joga em casa as "meias" da Liga das Nações

Uma Itália determinada não foi suficiente para derrotar, em Milão, Portugal em partida do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações. O nulo no marcador confirmou o primeiro lugar à equipa orientada por Fernando Santos e garantiu que as meias-finais da prova se realizem em solo nacional, em Junho do próximo ano.

Apesar de ter dominado toda a primeira parte da partida, criando várias ocasiões de golo, os transalpinos não conseguiram bater Rui Patrício. Menos fresca na segunda parte, a selecção da casa baixou o ritmo e foi a vez de Portugal subir no terreno e ameaçar a baliza adversária.

Com este empate, a última partida da equipa nacional, na próxima terça-feira (RTP1, 19h45), em Guimarães, frente à despromovida Polónia servirá apenas para cumprir calendário.

