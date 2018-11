Kosovo sabe andar na Liga das Nações

Se muitos países europeus ainda olham para a recém-criada Liga das Nações com indisfarçável apatia, no Kosovo a competição é seguida euforicamente à medida que a também novata selecção local vai escrevendo história no futebol.

Alcançou o primeiro triunfo de sempre em partidas oficiais a 10 de Setembro e somou este sábado a terceira vitória e de goleada, na deslocação a Malta (0-5), o que a mantém na liderança isolada do seu grupo e a coloca a um passo da promoção à “terceira divisão” desta competição.

Dias de glória para o desporto do mais jovem país da Europa, que celebrou em Fevereiro deste ano o 10.º aniversário da sua declaração unilateral de independência da Sérvia. O reconhecimento dos organismos que tutelam o futebol demorou, tendo a Federação Kosovar sido admitida na UEFA e na FIFA apenas em Maio de 2016.

O Kosovo estreou-se em partidas oficiais quatro meses depois, na qualificação para o Mundial 2018, com um empate a uma bola frente à Finlândia, conquistando o único ponto durante as dez partidas do apuramento.

Com uma posição humilde no ranking da UEFA, foi colocada no quarto e último lote desta edição inaugural da Liga das Nações, integrando o Grupo 3, com o Azerbeijão, Ilhas Feroé e Malta. E será exactamente com os azerbaijanos, sobre quem tem uma vantagem de dois pontos, que irá decidir, em casa, a primeira posição do grupo na próxima terça-feira.

Um triunfo na recepção às Ilhas Feroé, este sábado, por 2-0, manteve o Azerbeijão na corrida, mas só uma nova vitória no Kosovo poderá levar a selecção do Cáucaso ao primeiro posto. Uma partida que será encarada como se fosse uma final de uma grande competição pelos 1,8 milhões de kosovares.

Na equipa titular frente a Malta voltou a estar, este sábado, o ponta-de-lança Valon Berisha, de 25 anos, o autor do primeiro golo da história do Kosovo em jogos oficiais (frente à Finlândia). Nascido na cidade sueca de Malmo, o atacante, que alinha esta temporada nos italianos da Lazio, tem ainda nacionalidade kosovar e norueguesa e é um dos muitos exemplos de jogadores que a selecção foi encontrar na diáspora.

Berisha ficou em branco este sábado, cedendo o palco a jogadores como Vedat Muriqi (Rizespor, da Turquia), autor do primeiro golo em Malta; Kololli (FC Zurique, da Suíça); Milot Rashica (Werder Bremen, da Alemanha). Mas a grande figura do dia foi o jovem Donis Avdijaj (emprestado pelos alemães do Schalke 04 aos holandeses do Willem II), que saiu do banco aos 71’, para bisar na partida.

Turquia despromovida

Na Liga B, “uma espécie de “segunda divisão” desta Liga das Nações, a Turquia já garantiu a sua despromoção e pode vir a encontrar o Kosovo na Liga C na próxima edição deste torneio. Uma derrota caseira com a Suécia (0-1) derrubou as esperanças turcas e deixou os nórdicos com hipóteses de discutir o primeiro lugar e o acesso à Liga A com a Rússia.

As duas selecções encerram as contas do Grupo 2 na terça-feira em solo sueco, estando a equipa local obrigada a vencer, face aos três pontos de desvantagem e ao empate a zero no primeiro encontro entre ambas.

