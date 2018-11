Camané e Mário Laginha juntos e ao vivo em novo projecto para 2019

O fadista Camané e o pianista e compositor Mário Laginha juntaram-se num novo projecto, Aqui Está-se Sossegado, que será apresentado ao vivo no próximo ano e já tem datas garantidas no Porto e em Águeda.

Aqui Está-se Sossegado será apresentado em várias localidades, sendo certo que, a 26 de Janeiro, passa pelo Porto, pela Casa da Música, e a 9 de Fevereiro por Águeda, disse à Lusa o agente de Camané.

O fadista e o pianista já deram vários concertos juntos e do "excelente entendimento sentido nessas colaborações esporádicas" resulta "o inevitável aprofundamento desta simbiose": um novo projecto "de raiz para dar mais brilho a uma voz e a um piano que se descobriram cúmplices desde a primeira vez que encheram um palco".

O alinhamento dos concertos incluirá "cerca de duas dezenas de temas, saídos do cânone fadista tradicional, do repertório de Camané e incluirá também inéditos compostos por Mário Laginha que, recorde-se, musicou já um poema de Álvaro de Campos (heterónimo de Fernando Pessoa) para Camané, Ai Margarida".

O álbum mais recente de Camané, Camané canta Marceneiro, foi editado em Outubro do ano passado. No disco, que conta com a participação de Carlos do Carmo, o fadista recriou temas do repertório de Alfredo Marceneiro (1891-1982), como Ironia ou A Casa da Mariquinhas. Em finais de Setembro do ano passado, o pianista editou o álbum Setembro, com o saxofonista inglês Julian Arguelles e o baterista norueguês Helge Andreas Norbakken.

