Nas últimas eleições europeias, foi o concelho que registou a menor taxa de abstenção do país. Mas o feito não é único: já nas eleições legislativas tinha ficado em segundo lugar entre os municípios com maior participação e nas autárquicas, o município afastou-se deste pódio, mas não ficou longe, se tivermos em conta que são 308 concelhos: a abstenção foi a 17ª mais baixa do país. É caso para perguntar: o que é que Vila de Rei tem?

O município, governado pelo Partido Social Democrata desde 1989, mantém há mais de 30 anos a tradição de ceder o transporte escolar para levar os eleitores até às urnas de voto.

As eleições europeias realizam-se a 26 de Maio de 2019.