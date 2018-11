Grupo de Intervenção e Resgate Animal investigado por terrorismo pela PJ

O grupo de Intervenção e Resgate Animal (IRA), que protagoniza uma reportagem emitida pela TVI nesta quinta-feira, está a ser investigado por terrorismo, confirma fonte da Polícia Judiciária (PJ) ao PÚBLICO.

Na sua página no Facebook, que tem mais de 130 mil seguidores, o IRA diz que se dedica à “detecção, planeamento e resgate de animais vítimas de negligência e/ou maus-tratos”. E que actua no sentido da “sensibilização e divulgação da legislação referente aos direitos dos animais”.

Actuam encapuzados e, segundo algumas vítimas dessas tentativas de resgate dos animais em situações de risco, ouvidas pela TVI, são violentos. Mesmo assim, vão a escolas fazer acções de sensibilização.

Deste grupo, alega a estação de televisão, fará parte Cristina Rodrigues, chefe de gabinete e assessora jurídica de André Silva, o único deputado eleito pelo PAN. A integração de Cristina Rodrigues neste grupo também já estará a ser investigada pela PJ. Também segundo a reportagem da TVI, o IRA terá sido recebido pelo PAN na Assembleia da República.

Alguns dos membros do IRA estarão envolvidos com a Juve Leo, organizações de segurança privada e grupos de extrema-direita.

Paula Neto, uma activista pelos direitos dos animais e coordenadora do Grupo de Intervenção e Resgate Animal (GIRA, outro colectivo de defesa dos direitos dos animais que não tem qualquer relação com o IRA), diz à TVI que há no IRA “um incentivo a que sejam cometidos actos de violência e onde se alimenta a ideia de justiça pela própria mão, cometendo com isso todas as injustiças e crimes possíveis e imaginários”.

Em resposta às alegações da TVI, o IRA, além de contrariar alguns dos aspectos da reportagem, escreve na sua página do Facebook que o conteúdo é um “claro ataque ao PAN [Pessoas-Animais-Natureza]”. A sua imagem, dizem ainda, é denegrida face aos “recentes feitos contra a tauromaquia”. Ainda assim, não refutam os testemunhos que relatam episódios de recurso à violência.

O PÚBLICO contactou o PAN, que remeteu explicações para um comunicado oficial que ainda não foi emitido, e o IRA, mas não obteve resposta.

PCP e Os Verdes reagem

Com o cuidado de não fazer estalar o verniz parlamentar, o PCP e o Partido Ecologista Os Verdes defenderam nesta sexta-feira que é preciso que o PAN esclareça qual o seu nível de envolvimento no caso.

Questionada pelos jornalistas sobre o assunto, Heloísa Apolónia salientou que a investigação da PJ ainda está em curso e desejou que “todos os crimes e responsabilidades possam ser apurados”. “Na perspectiva d'Os Verdes, a defesa dos direitos dos animais é totalmente incompatível com qualquer prática de violência ou terror”, disse a deputada, referindo que a defesa dos animais deve ser feita no “respeito harmonioso de animais e plantas”.

Mas Heloísa Apolónia não se coibiu de considerar que se trata de “gravíssimas acusações de ligação do PAN” ao caso. Por isso, “a bola está agora do lado do PAN, que deve uma explicação cabal sobre isso ao país”. “Há um esclarecimento público que deve ser prestado e não devem esquivar-se a isso”, insistiu.

Por seu lado, o PCP, com quem o PEV concorre às legislativas na coligação CDU, afirmou em comunicado que as notícias que “envolvem dirigentes do PAN em actividades criminosas realizadas a pretexto da defesa dos animais assume particular gravidade” e exigem “o cabal esclarecimento desta situação e o correspondente apuramento de responsabilidades”.

“Sem precipitar juízos sobre esta situação concreta, o que deve ser assinalado é uma prática subjacente ao projecto político do PAN que, sob o manto de preocupações sobre a natureza e os animais, e assente num discurso de intolerância, promove uma orientação de incriminação, de estímulo à delação e de criminalização de hábitos socioculturais, em si mesmo caldo de cultura para justificação de práticas criminosas”, acrescentam os comunistas.

