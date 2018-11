Ex-administrador da Acção Social da Universidade do Minho diz que entregou processo no MP

O anterior administrador dos Serviços de Acção Social da Universidade do Minho disse esta sexta-feira à Lusa que entregou um processo no Ministério Público, que terá estado na base das buscas realizadas na quinta-feira pela Polícia Judiciária naquele departamento. "Entreguei processo no Ministério Público, mas não posso dizer mais nada", adiantou Carlos Silva.

Num primeiro momento, Carlos Silva tinha-se escusado a qualquer declaração sobre as buscas. Na quinta-feira, a Polícia Judiciária fez buscas na Universidade do Minho, numa investigação relacionada com a anterior gestão dos Serviços de Acção Social, disseram à Lusa fontes policiais e daquela academia.

Fonte da PJ disse que as buscas decorreram ao longo de todo o dia, na sequência de mandados de busca emitidos pelas autoridades judiciais. Questionado sobre as buscas, Carlos Silva respondeu através de SMS que não podia falar, sublinhando ser necessário "aguardar pelo resultado da investigação".

Carlos Videira, assessor do actual administrador dos Serviços de Acção Social da Universidade do Minho, disse que a investigação está relacionada com a anterior gestão daqueles serviços.

Carlos Silva foi administrador dos Serviços de Acção Social desde 1996, cargo que abandonou em Outubro de 2017, sendo actualmente administrador executivo da InvestBraga, agência de desenvolvimento económico da Câmara de Braga.

A Lusa tentou ouvir o reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, mas ainda não foi possível.

