"Chuvas de lama" e fraca qualidade do ar podem afectar o país este sábado

Uma massa de ar proveniente do Norte de África está a afectar o território português, especialmente nas regiões do Algarve e Lisboa, com impacto negativo na qualidade do ar.

De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), registaram-se nesta quinta-feira “níveis elevados de partículas inaláveis” e prevê-se para esta sexta-feira e sábado que o fenómeno se propague a todo o território continental, antecipando-se uma “situação de fraca qualidade do ar.”

A APA alerta ainda em comunicado que a chuva prevista para este fim-de-semana pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) poderá dar origem a um fenómeno chamado “chuvas de lama”.

A massa de ar poluente pode ser prejudicial para a saúde humana, especialmente para crianças e idosos, “cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações.” A agência aconselha que sejam seguidas as recomendações da Direcção Geral de Saúde (DGS).

No seu site, a APA disponibiliza informação para consulta sobre os valores medidos da qualidade do ar em todo o país.

