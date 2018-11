Portugal e Itália: dois países unidos pela diversidade cultural

A semana de 19 a 25 de novembro é dedicada, em Portugal e no mundo, à excelência da cozinha italiana. A iniciativa é promovida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional, em conjunto com os ministérios das Políticas Agrícolas, Alimentares e Florestais, da Educação, Universidade e Investigação e dos Bens e Atividades Culturais. Visa realçar, entre outros aspetos, a grande biodiversidade que caracteriza os territórios italianos. Este ano é dado um destaque especial à salvaguarda da Dieta Mediterrânica, cujos efeitos benéficos para a saúde são reconhecidos em todo o mundo.

Valorizar os itinerários gastronómicos e turísticos das 20 extraordinárias regiões que compõem a península italiana implica, inevitavelmente, a promoção do complexo património cultural veiculado também pela partilha das práticas agrícolas e culinárias. O entusiasmo com que Portugal recebeu as edições anteriores da Semana da Cozinha Italiana é um claro sinal das excelentes relações que ligam os nossos países, não só ao nível diplomático como também comercial, cultural e social. Por outro lado, se a comida italiana é tradicionalmente muito apreciada no estrangeiro, o incremento da comunidade italiana em Portugal – entre 2016 e 2017 registou-se um crescimento de 50% dos residentes italianos em Portugal – tem contribuído certamente à difusão de receitas, ingredientes e imaginários ligados ao Made in Italy.

Desde abril de 2018, quando apresentei as minhas credenciais como embaixador de Itália em Portugal, tenho concentrado o meu trabalho na consolidação dos antigos laços que unem os nossos Países: na Arte enquanto marca constitutiva da nossa comum pertença europeia, incluindo nela todas as mais nobres formas de reelaboração das nossas identidades, trabalhamos diariamente para planear novas parcerias. Sob o lema #ItalyinPortugal, queremos pôr à disposição da colaboração bilateral e do seu crescimento sustentável todo o sistema da representação italiana em Portugal. Não apenas a Embaixada e o Instituto Italiano de Cultura, portanto, mas também a Câmara de Comércio Italiana que, juntamente connosco, cuida de potenciar as relações económicas bilaterais e no quadro multilateral das organizações internacionais. Em 2017, as exportações italianas em Portugal aumentaram mais de 14%, ao passo que as exportações portuguesas para Itália subiram 12,7%. Mas muito se pode fazer ainda para reforçar um diálogo que é fértil sob muitos aspectos. Nesta semana especial, e nas sucessivas.

O autor escreve segundo o novo Acordo Ortográfico

