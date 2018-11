Lego cria modelo para obrigar millennials a largarem os smartphones

Quem não brincou com Legos em criança? Montavam-se, desmontavam-se e as peças ficavam espalhadas pela casa, causando uma dor agoniante em quem as pisava. Para alguns jovens adultos, contudo, este cenário nostálgico não faz parte do passado. A emblemática marca de brinquedos dinamarquesa vai lançar uma gama de brinquedos destinada aos millennials.

A colecção chama-se Forma e pretende libertar os jovens adultos da tensão da rotina através da criatividade. “Dentro de cada um de nós há um desejo de ser criativo e um desejo único de usar as mãos”, refere a marca no vídeo promocional. Para já, a única coisa que se vai construir é um peixe a partir de um esqueleto. Estão disponíveis três tipos de pele de diferentes espécies e uma de tubarão. Como seria de prever, a dificuldade de montagem é superior à dos kits convencionais Lego. O modelo comporta uma camada para ser colorida e várias engrenagens para que o brinquedo se movimente de forma idêntica a um peixe.

A expansão da Lego para o mercado adulto segue o crescente interesse desta faixa etária por este tipo de jogos. À Wired, o vice-presidente do Lego Creative Play Lab, Tom Donaldson, disse que o interesse pelos brinquedos físicos está a aumentar devido à saturação provocada pelos smartphones. Em 2017, no Reino Unido, os adultos gastaram 383 milhões de libras (cerca de 430 milhões de euros) em brinquedos para si próprios. Este tipo de mercado já foi baptizado por “kidults” e é, sobretudo, protagonizado por millennials — que também já têm uma edição própria de Monopólio.

De modo a perceber o interesse na colecção, a Lego lançou em Setembro uma campanha de crowdfunding no Indiegogo, entretanto terminada, através da qual o novo modela custava 46 libras (51 euros). No site oficial, a Lego prevê o lançamento do brinquedo dentro de dois a três meses.

