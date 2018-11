Tribunal restitui temporariamente acreditação de jornalista da CNN suspensa por Trump

Um juiz norte-americano restituiu temporariamente a acreditação ao correspondente da CNN na Casa Branca, Jim Acosta, que fora retirada na semana passada pelo Presidente Donald Trump.

A decisão surgiu na sequência do processo judicial movido pela CNN contra a Casa Branca e contra Trump contestando a suspensão do jornalista. O responsável pela restituição temporária foi o juiz federal Timothy Kelly, que, segundo a Reuters, ficou com o caso.

A decisão de Trump fica sem efeito enquanto o caso não é julgado nos tribunais.

O desentendimento entre o Presidente dos Estados Unidos e Acosta deu-se na semana passada, durante uma conferência de imprensa de Trump para reagir aos resultados das eleições para o Congresso. Quando o correspondente da CNN tentou fazer uma pergunta sobre a investigação às suspeitas de interferência russa nas presidenciais de 2016, o Presidente disse “já chega” e deu ordem para que fosse retirado o microfone ao jornalista.

Depois, surgiu a informação que a acreditação de Acosta tinha sido retirada, decisão que foi contestada pela maioria dos órgãos de comunicação social norte-americanos.

“Vamos lá regressar ao trabalho”, disse Acosta aos jornalistas, citado pela Reuters, à saída da audição no tribunal.

Em comunicado, a CNN disse que quer “uma resolução completa nos próximos dias” e agradeceu a todos “que apoiaram não só a CNN, mas uma livre, forte, e independente imprensa americana”.

O juiz sustentou a sua decisão ao aceitar a argumentação do canal e de Acosta que se basearam na Primeira Emenda da Constituição norte-americana, que garante a liberdade de expressão e de imprensa, dizendo ainda que a Casa Branca não providenciou o processo devido para que a credenciação fosse revocada.

“Seja qual for o processo que tenha ocorrido dentro do Governo, este está de tal forma ainda envolto em mistério que o Governo não conseguiu informar-se durante a discussão oral quem tomou a decisão inicial de revogar a credenciação de Acosta”, disse o juiz, citado pela Reuters, ao anunciar verbalmente a decisão.

O juiz Kelly foi nomeado para o cargo no ano passado precisamente por Trump e tendo sido depois confirmado no Senado.

A Casa Branca reagiu em comunicado, afirmando que aceita a decisão do tribunal e que por isso vai devolver a credenciação de foram temporária. Porém, informou que vai desenvolver as regras e procedimentos de forma a garantir que as conferências de imprensa decorram de forma justa e ordeira no futuro.

