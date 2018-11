Incêndio na Califórnia já fez 63 mortos e mais de 600 pessoas estão desaparecidas

O número de pessoas desaparecidas no maior incêndio florestal de que há memória no estado norte-americano da Califórnia duplicou de quinta para sexta-feira, de 300 para 631. No mais recente balanço do incêndio, que fez pelo menos 63 mortos, as autoridades locais pediram à população que compreenda "o caos extraordinário" com que estão a lidar.

Durante uma visita à área mais afectada, no Norte do estado, o governador da Califórnia, Jerry Brown, descreveu o cenário como "uma zona de guerra".

PUB

E o director da agência federal de emergência (FEMA, na sigla original), Brock Long, disse que o incêndio que deflagrou há oito dias é um dos maiores desastres que já viu na sua carreira de 20 anos. Ao todo, os incêndios na Califórnia estão a ser combatidos por 9400 bombeiros.

PUB

O maior dos que estão ainda activos – conhecido como Camp Fire, por causa da região onde começou – já matou 63 pessoas, mas as autoridades temem que o balanço final venha a ser ainda mais dramático.

PUB

Antes deste incêndio, o mais mortífero tinha sido registado em 1933, com 31 mortos.

A zona mais afectada é a pequena cidade de Paradise, que deverá precisar de "vários anos" para se reconstruir, segundo as autoridades do estado.

"Quero que compreendam que o caos com que estamos a lidar é extraordinário", disse o xerife do condado de Butte, Kory Honea, depois de ter sido questionado sobre o enorme aumento no número de pessoas desaparecidas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Indicadores como as chamadas de emergência feitas desde o dia 8 de Novembro continuam a ser analisados, pelo que o número de pessoas desaparecidas poderá voltar a flutuar nas próximas horas e dias.

"Se virem o vosso nome nas listas, ou o nome de um amigo ou familiar, por favor avisem-nos", disse o xerife Kory Honea.

Até ao momento o incêndio no Norte da Califórnia já consumiu 56 mil hectares. Ken Pimlott, comandante dos bombeiros da Califórnia, disse que o combate só deverá terminar no final do mês, e que depois disso as operações de busca devem prolongar-se por várias semanas.

PUB