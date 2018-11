O que poderia ser mudado no Parlamento Europeu?

Das decisões de alto nível ao impacto no nosso quotidiano, neste programa falamos sobre a Europa que conta, no âmbito da série especial do PÚBLICO que procura saber como as decisões tomadas em Estrasburgo e Bruxelas têm impacto na vida diária dos cidadãos europeus.

No terceiro episódio do programa, o académico e ex-eurodeputado Manuel Porto, responsável pelo curso de Estudos Europeus da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, conversa com Lurdes Ferreira sobre decisões europeias que marcaram e continuam a marcar profundamente a vida dos cidadãos, como a abolição das fronteiras e a criação do euro, e sobre algumas mudanças possíveis na UE.

Na série A Europa que conta, falamos ainda com a investigadora Marina Costa Lobo, para quem esta é a “eleição europeia mais importante de sempre”, que deverá resultar num “Parlamento bastante mais fragmentado”.

Na rubrica Eurodeputado da semana, António Marinho e Pinto conta-nos o que fez na última semana.

Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.

