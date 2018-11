Dois líderes do Khmer Vermelho condenados por genocídio

O tribunal criado em 2006 para julgar antigos líderes do brutal regime do Khmer Vermelho, no Camboja, condenou pela primeira vez duas pessoas por genocídio. Nuon Chea e Khieu Samphan já estavam a cumprir penas de prisão perpétua por crimes contra a humanidade, mas a condenação por genocídio é um marco importante na discussão sobre o que de facto aconteceu no país entre 1975 e 1979.

Ao condenar os dois antigos líderes do regime neste julgamento em particular, o tribunal especial apoiado pelas Nações Unidas torna-se no primeiro órgão oficial, em quase 40 anos, a declarar que o que acontece no Camboja durante o regime dos khmer vermelhos foi um genocídio segundo a definição da lei internacional.

É comum encontrarem-se referências ao genocídio no Camboja, mas até hoje nunca tinha ficado claro que os crimes brutais cometidos por responsáveis como Pol Pot, Nuon Chea e Khieu Samphan constituíram, tecnicamente, um genocídio.

Nuon Chea, "número dois" de Pol Pot, foi condenado por genocídio contra os muçulmanos cham; e Khieu Samphan, Presidente entre 1976 e 1979, foi condenado por genocídio contra o povo vietnamita do Camboja.

Para cumprir uma utopia maoísta de uma sociedade agrária pura, onde não houvesse moeda nem cidades, os Khmer Vermelho esvaziaram em poucos dias os centros urbanos do país após tomarem o poder, numa das maiores marchas forçadas da história moderna. Quem desobedecesse era executado, e o mesmo destino era dado a quem fosse considerado inimigo do povo – intelectuais, membros do regime anterior ou membros das minorias.

A economia colapsou e a fome, as doenças, as purgas de um regime paranóico e os trabalhos forçados nas cooperativas agrárias criadas às ordens de Pol Pot mataram dois milhões de pessoas. O pesadelo só terminaria em 1979, quando as tropas vietnamitas invadiram o Cambodja, instalando um governo aliado e empurrando para a selva os guerrilheiros Khmer.

Foi preciso esperar até 2003 para que o regime de Phnom Penh acordasse com as Nações Unidas a criação de um tribunal para julgar os responsáveis pelas atrocidades, e mais oito anos para que Chea e Samphan se sentassem finalmente no banco dos réus. Em 2014, foram condenados a prisão perpétua por crimes contra a humanidade.

Pol Pot, o "irmão número um", morreu em 1998 na selva, sem nunca ter sido preso ou acusado. Ta Mok, último chefe militar dos guerrilheiros, conhecido no Camboja como "o carniceiro", foi preso em 1999, mas morreria sete anos depois sem ter sido julgado.

