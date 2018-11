Incêndio em autocarro faz mais de 40 mortos no Zimbabwe

Um autocarro com dezenas de passageiros a bordo incendiou-se esta madrugada na região de Gwanda, a 550 quilómetros de Harare, a capital do Zimbabwe. Pelo menos 42 pessoas morreram e outras 20 ficaram gravemente feridas.

À agência France-Presse, a porta-voz da polícia local, Charity Charamba, disse desconhecer a causa do acidente, mas suspeita-se que a ruptura de um recipiente com combustível possa estar na origem do incêndio.

O autocarro ligava as cidades de Bulawayo e Beitbridge.

Há uma semana, uma colisão entre dois autocarros fez 45 mortos também no Zimbabwe. Os acidentes rodoviários são frequentes neste país africano, em parte devido ao mau estado das estradas e a má condução.

