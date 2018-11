Sete ideias para sair esta semana

Cultura canábica

Porto - Centro de Congressos da Alfândega do Porto

Dias 17 e 18 de Novembro

A segunda edição da CannaDouro - Feira Internacional de Cânhamo do Porto volta a pôr a Invicta no mapa da cultura canábica. A recente legalização da cannabis medicinal em Portugal serve de pano de fundo a um programa que, além de produtos e empresas do sector, dá destaque à Associação Pró-Cânhamo, que se dedica ao desenvolvimento e apoio ao cultivo da planta. E porque o preconceito ainda faz parte desta equação, há lugar a debates e conferências sobre as múltiplas utilizações do cânhamo, nas vertentes industrial, recreativa e terapêutica.

Horário: sábado e domingo, das 11h às 20h.

Bilhetes a 5€ (dia) e 8€ (passe)

Foto Nelson Garrido

Arquitectura em festa

Matosinhos - Casa da Arquitectura

De 16 a 18 de Novembro

Três dias com três dezenas de actividades gratuitas. O convite é da Casa da Arquitectura, a propósito da celebração do seu primeiro ano no quarteirão da Real Vinícola. À espera dos visitantes, há um programa de arestas simples, desenhado para a transversalidade e com os alicerces assentes em momentos como o concerto Vinicius & Tom: Palavra e Música, de Paula Morelenbaum (dia 17, às 21h30) ou a conversa Arquitectura no Palco, que junta à mesa representantes de instituições como o norte-americano MoMA, o italiano Maxxi e o britânico Victoria and Albert Museum (dia 18, às 18h30).

Horário: sexta, das 20h às 24h; sábado, das 10h às 2h; domingo, das 10h às 21h.

Grátis (para alguns eventos é necessário levantamento prévio do bilhete)

Foto DR

Buon appetito!

Lisboa, Loulé e Porto

De 19 a 25 de Novembro

Sopa de lentilhas, creme de aipo preto, strangozzi, parmigiana de beringelas, frittata de massa, mozzarella in carrozza, gattò di patate, spaghetti com bottarga e avelãs, presunto, vinhos… A Semana da Gastronomia Italiana no Mundo vem provar que Itália é muito mais do que pizza e massas, no que à mesa diz respeito. Durante sete dias, juntam-se pratos, chefs e produtos típicos das várias regiões para compor a ementa The Extraordinary Italian Taste. A degustação inclui ainda workshops culinários, conversas, demonstrações, uma conferência sobre a dieta mediterrânica e um jantar de gala dedicado ao compositor Gioachino Rossini nos 150 anos da sua morte, assinado pelo chef Pasquale Laera.

Informações em www.iiclisbona.esteri.it/IIC_Lisbona/pt

Foto Miguel Manso

Com aguardente na boca

Lourinhã

Até 25 de Novembro

A Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã está de volta. A única representante portuguesa com lugar no pódio das melhores aguardentes do mundo é a estrela do evento que conta já com sete edições, organizado em parceria com a Adega Cooperativa da Lourinhã e Quinta do Rol. Dos pratos tradicionais aos modernos, entre doces, salgados, entradas e sobremesas, nos 14 restaurantes da região que se associaram à iniciativa, há 41 receitas para descobrir, todas com o ex-líbris da terra como denominador comum. Pataniscas de bacalhau, tártaro de novilho, sopa de peixe, lombo de tamboril glaciado, soufflé de aguardente em cúpula de chocolate e pudim de abóbora são apenas algumas das tentações à mesa.

Nos restaurantes Alma Nova, Barracão do Petisco, Castelo, Chico Neto, Dinossauro, Estadium Steakhouse, Pão de Ló, Paraíso da Foz, Pizzaria da Praia, Pizza & Companhia, Terra a Terra, Vista Mar by Noiva do Mar, Zambujo e Yukimura Sushi Bar.

Foto Shi Yong

Com sentimento, sem tradução

Lisboa - Museu Colecção Berardo

De 16 de Novembro a 6 de Janeiro

A saudade e as diferentes abordagens ao seu conceito são o fio condutor da exposição que reúne obras de 16 artistas portugueses e chineses. Estão representados Vasco Araújo, Pedro Valdez Cardoso, José Pedro Croft, Leng Guangmin, Tao Hui, Luísa Jacinto, Liu Jianhua, Rui Moreira, Cheng Ran, André Sousa, Joana Vasconcelos, Guan Xiao, Sun Xun, Shi Yong, Xia Yu e Liang Yuanwei. Com curadoria de Yuko Hasegawa, Saudade, China e Portugal – Arte Contemporânea propõe uma "reflexão sobre os conceitos de diversidade, festividade e ambiguidade, bem como a íntima relação destes com o sentimento da saudade", a palavra portuguesa de difícil tradução.

Horário: todos os dias, 10h às 19h (24 e 31 Dezembro, das 10h às 14h30; 25 Dezembro encerrado; 1 Janeiro, das 12h às 19h).

Bilhetes a 5€. Grátis ao sábado

Foto Fernando Veludo/NFACTOS

Wine (af)fair

Guimarães - Multiusos

De 22 a 25 de Novembro

Quando a ideia é homenagear o vinho como um dos símbolos da cultura portuguesa, Guimarães, berço de Portugal, não deixa créditos por copos alheios. A edição de estreia da Guimarães Wine Fair vem com duas centenas de produtores de todo o país, três mil artigos em exposição para venda e degustação, provas, concursos, cerveja artesanal, licores, destilados, produtos gourmet, jogos interactivos, workshops, showcooking e conferências. A feira não se faz só com os néctares nacionais: França é o país convidado a mostrar a sua riqueza vinícola.

Horário: todos os dias, das 15h às 21h (domingo, até às 19h).

Bilhetes a 5€

Foto Enric Vives-Rubio

À moda de Serpa

Serpa - Centro histórico

De 23 a 27 Novembro

Tabernas, restaurantes, igrejas e ruas do centro histórico de Serpa servem de palco à quarta edição do Cante Fest. O alinhamento serve o cante alentejano, elevado a Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO em 2014. Este ano, sob o signo das modas tradicionais, há grupos de cantares, actuações espontâneas, venda de produtos regionais, exposições, conversas, apresentação de livros, mostra de vídeos e um desfile de 400 cantadores. A celebração não se cinge às coordenadas alentejanas, pondo o pé também na Casa do Alentejo de Lisboa, no primeiro dia da festa.

Grátis

