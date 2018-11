Zverev agenda meia-final com Federer

Alexander Zverev guardou para o 56.º encontro, de uma longa e desgastante época, uma das suas melhores exibições. Apesar do cansaço, o alemão de 21 anos garantiu na última jornada do Grupo Guga Kuerten a presença na primeira meia-final das ATP Finals, com Roger Federer, à tarde, ficando a sessão nocturna reservada para o duelo entre Novak Djokovic e Kevin Anderson.

“É óptimo estar nas meias-finais, só há bons adversários ainda em prova. Vou defrontar Roger, o que vai ser muito difícil, que, neste piso, num court coberto, é um jogador incrível”, adiantou Zverev (5.º mundial), depois de vencer John Isner (10.º), por 7-6 (7/5), 6-3.

Isner dispôs de um set-point, a 5-6, anulado com um ás, um dos 18 que o alemão somou ao longo dos 80 minutos – mais do que nos dois encontros anteriores – e que acentuaram a excelência dos jogos de serviço, em que concedeu somente 14 pontos.

No jogo decisivo, Zverev conseguiu o primeiro mini-break para servir a 5/4, mas o norte-americano redimiu-se com uma resposta de direita imparável. Só que a 5/6, Isner voltou a falhar e ficou desde logo afastado das meias-finais.

Zverev precisava de ganhar em dois sets para manter-se a competir no fim-de-semana e soube manter o foco e um alto nível exibicional na segunda partida. O único break do encontro surgiu apenas ao fim de 78 minutos de jogo, permitindo ao mais jovem jogador na prova servir para concluir.

Zverev é o primeiro alemão desde Rainer Schuettler, em 2003, e o mais novo desde Juan Martin Del Potro, em 2009, a chegar às meias-finais das ATP Finals.

Por seu lado, Isner termina a época no 10.º lugar do ranking e, pela sexta vez nos últimos sete anos, como melhor tenista dos EUA.

