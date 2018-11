Vitória na Polónia deixa sub-21 portugueses perto do Euro

Os sub-21 portugueses deram esta sexta-feira um passo de gigante rumo ao Europeu de 2019. Um golo solitário de Diogo Jota na Polónia, na primeira mão do play-off de acesso à competição, deixa a equipa nacional mais tranquila para encarar a segunda partida, na próxima terça-feira (CMTV, 17h), no Estádio Municipal de Chaves.

Após uma fase de qualificação em que Portugal foi superado pela Roménia no seu agrupamento, terminando na segunda posição - e obrigado a disputar esta eliminatória -, a equipa orientada por Rui Jorge não se deixou surpreender frente aos jogadores polacos, fortemente apoiados pelos seus adeptos.

A selecção nacional dominou completamente a primeira metade do encontro e acabou por marcar o único golo da partida à passagem da meia-hora. Grande mérito para o benfiquista João Félix que, lançado na direita, correu sem oposição, entrando na área e cruzando para Diogo Jota desviar a bola para as redes.

Na segunda metade, os polacos tentaram reagir e conseguiram criar situações de perigo junto à área portuguesa. Os visitantes foram defendendo a vantagem, procurando surpreender através de lances de contra-ataque, as mais das vezes desaproveitados.

Esta foi a primeira derrota da Polónia nesta campanha de qualificação para o Europeu, que irá disputar-se no próximo ano, entre os dias 16 e 30 de Junho, na Itália e na pequena República de São Marino. A equipa de leste europeu tinha encerrado a fase de grupos no segundo lugar, com menos um ponto do que a Dinamarca, sem derrotas e apontando golos em todos os encontros.

Vice-campeões na última edição do Euro, em 2015, na República Checa (repetindo o segundo lugar do campeonato de 2004 em França), Portugal, se confirmar o apuramento, estará entre o grupo de favoritos ao triunfo.

