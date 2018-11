Sporting goleou mas Benfica só venceu

Benfica e Sporting repetiram o desempenho da véspera e derrotaram os seus respectivos adversários na segunda jornada do Grupo C da Ronda da Elite da Liga dos Campeões de futsal, a decorrer no Pavilhão João Rocha, em Lisboa. Mas houve uma diferença. Enquanto os “leões” venceram facilmente os croatas do Novo Vrijeme por 6-0, o Benfica sentiu mais dificuldades para derrotar os russos do Sibiryak. O triunfo dos “encarnados” foi por 4-2. Isto significa que os sportinguistas ficam em vantagem no caso de se verificar um empate no duelo de domingo, às 19h, entre os dois rivais lisboetas e que vai decidir qual dos emblemas seguirá para as meias-finais da prova.

Dieguinho foi a grande figura dos sportinguistas. O pivô brasileiro bisou na partida (4’ e 30’). Pedro Cary (1’), Rocha (11’), Alex (15’) e Erick Mendonça (27’) ajudaram na goleada "leonina".

Mais cedo jogou o Benfica. Bruno Coelho (oito e 24 minutos), Robinho (12’) e Chaguinha (29’) foram os autores dos golos dos “encarnados”, que já venciam por 2-0 ao intervalo, enquanto o guarda-redes Nikolai Balashov (23’) e Sergei Pokotylo (38’) marcaram para os russos.

No final do encontro, o treinador Joel Rocha explicou as dificuldades sentidas pela sua equipa: "Foi o adversário, as características e a abordagem ao jogo que estávamos à espera. Demonstrámos estar preparados para elas. Houve o controlo, um domínio total da nossa parte e nem os golos que sofremos retiram a excelência da abordagem que fizemos."

O técnico dos benfiquistas, contudo, já previa o desfecho da partida que envolveu o Sporting e fez uma rápida antevisão daquele que será o primeiro duelo europeu entre os dois clubes.

“O Sporting, mais logo, vai vencer a equipa croata e isso valida a qualidade das duas equipas. Vai ser um jogo de excelência", disse.

