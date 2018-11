“Mentalidade forte e vencedora”: a anatomia do novo herói croata

O jovem Tin Jedvaj ainda não deve ter descido das nuvens. Na noite da passada quinta-feira, frente à selecção espanhola, o lateral de 22 anos assumiu-se como um dos rostos da Croácia rejuvenescida, após a despedida dos veteranos Mandzukic, Corluka e Subasic. Com dois golos, salvou a formação croata da eliminação certa, adiando a decisão do apuramento para o jogo frente à Inglaterra.

O “puto maravilha” transformou-se instantaneamente em herói, num país que não é estranho à surpreendente maturidade do jovem que se estreou na selecção com apenas 18 anos. “Foi inacreditável. Todas as crianças sonham representar os respectivos países e o meu sonho realizou-se tão depressa”, afirmou o defesa, em entrevista ao site da FIFA, a respeito da primeira chamada à selecção em 2014.

Nascido e criado em Zagreb, Tin é filho do antigo internacional croata Zdenko Jedvaj. O pai da nova estrela foi também jogador do Dínamo de Zagreb, clube no qual o filho fez, praticamente, toda a formação.

Integrou os sub-15 e foi impressionando os treinadores, conforme progredia nos escalões. Começaria por ser defesa central, mas a necessidade, aliada à polivalência do defesa, transportaram-no para as alas. Direita, esquerda, não interessa. “Jogo onde quiserem que jogue”, garantiu, em declarações ao diário desportivo croata Sportske Novosti, depois de a lesão de Pivaric o ter empurrado para o corredor esquerdo da defesa.

Foto Defesa estreou-se na selecção com 18 anos USA TODAY SPORTS

“Era um miúdo muito confiante”

Tonel partilhou balneário com o jovem, numa altura em que este ainda jogava pelos juniores: “Treinei com o Jedvaj numa altura em que ele tinha 17 anos. Há alguns jogadores dos quais já não me recordo, mas lembro-me perfeitamente do Tin porque já era um miúdo descomplexado, ao contrário da maior parte dos jogadores croatas”.

O antigo internacional português relembra a mentalidade “forte, vencedora e confiante” do colega de equipa, relembrando a agradável surpresa que o esperou nos treinos: “Chegámos a fazer treinos de conjunto e o miúdo, a jogar a meu lado, era muito confiante. Já notava que era diferente dos outros. Tinha algo que o destacava: acreditava muito em si próprio”.

No mercado de Verão de 2013, a Roma — na ressaca de uma péssima classificação na Série A — tomou a decisão de contratar o jovem croata por 5 milhões de euros. Porém, no clube italiano, o defesa não teve a época desejada. Apenas alinhou por duas vezes na equipa comandada pelo francês Rudi Garcia, permanecendo no banco nos restantes 36 jogos da Liga italiana.

No final da época 2013-14, sentiu a necessidade de mudar de ares. Um empréstimo para o Bayer Leverkusen foi a solução encontrada pelos italianos. No clube germânico jogou mais vezes, durante mais tempo. “Gostaria de ficar depois de o empréstimo terminar”, chegaria a confidenciar ao Sportske Novosti , acrescentando que a Bundesliga era “superior” à Série A. O Bayer exerceu o direito de compra e, por 7,5 milhões de euros, reteve o defesa croata.

Foto Clube germânico pagou 7.5 milhões de euros pelo defesa RALPH ORLOWSKI / REUTERS

O calvário das lesões

Apesar do caminho positivo traçado na Liga germânica, o jovem croata tem tido bastante azar, no que à condição física diz respeito. Em 2017, época que se julgava de afirmação, Tin Jedvaj enfrentou o maior contratempo até à data: uma lesão que o imobilizou durante três meses, colocando um ponto final precoce na boa época do defesa. Para além desse revés, o lateral contraiu ainda outras seis lesões ao serviço do Bayer.

No total, o croata passou mais de um ano em recuperação, facto que não abalou o seu optimismo. “Nunca senti que quisesse desistir por causa da lesão. Não sou esse tipo de pessoa. Acredito e trabalho muito. Adoro esta profissão e não posso abdicar dela tão facilmente”, garantiu aos adeptos do Bayer na página do Facebook do emblema alemão.

?? Tin Jedvaj

?? Croatia

?? 16

??? Defender

?? He joined us from AS Roma in 2014!#WerkselfWednesday pic.twitter.com/KTSUZnE8dD — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 17 de outubro de 2018

Na presente temporada, o azar ainda não bateu à porta. Será que esta época será, finalmente, o ano de afirmação de Tin Jedvaj? Só o tempo dirá mas, com o bis frente à Espanha, o croata dá claros sinais de que essa será uma forte possibilidade.

