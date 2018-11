O vestido de Meghan Markle está à venda? Quase...

São várias as noivas que decidem usar um vestido diferente na recepção do casamento. Foi o caso de Meghan Markle: depois do simples e elegante vestido com decote em barco desenhado por Clare Waight Keller (directora criativa da Givenchy), trocou para uma criação de Stella McCartney, em crepe de seda e com uma gola.

A criadora britânica lançou recentemente uma versão semelhante do segundo vestido de Meghan, que está disponível online, em sites como o da Nordstrom, por pouco menos de cinco mil euros, mais precisamente 4877,35 euros.

Chama-se Magnolia e faz parte da colecção de noivas Made With Love (em português, feito com amor), que "reimagina algumas das silhuetas mais celebradas da marca", lê-se no site da Nordstrom. São ao todo 17 criações, com uma variedade de tecidos e cortes. Desde um macacão de renda a um vestido de lantejoulas, passando por um fato clássico de casaco e calças

"É algo muito importante para mim e muito próximo ao meu coração. Acho que nos tempos de hoje o dia de casamento é algo muito diferente de como era considerado tradicionalmente e acho que a maison da Stella McCartney representa mesmo algo mais descontraído", escreve a criadora no site.

A colecção mantém-se fiel aos princípios ambientais pelos quais a marca de luxo se distingue. O material usado, por exemplo, é "uma viscose de luxo sustentável e tecidos de couture tradicionais actualizados", lê-se ainda.

Já o primeiro vestido de Meghan Markle, está actualmente (até Janeiro) em exibição no Castelo de Windsor, o local onde foi celebrado o matrimónio. Faz parte da exposição A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex, que inclui também uma série de outras peças usadas pelo casal, damas de honor e pajens. Conta, por exemplo, com o véu de cinco metros de tule de seda com flores bordadas à mão representativas da flora dos 53 países da Commonwealth, a tiara de diamantes que pertenceu à rainha Maria, mulher de Jorge V (e trisavó de Harry), e uma réplica do uniforme de Harry, dos Blues and Royals, um dos regimentos de cavalaria do exército britânico.

