O director do PÚBLICO diz que o acordo técnico alcançado entre Londres e Bruxelas resultou numa "tempestade política enorme" no Governo britânico, com demissões e ameaças de rebelião entre os deputados conservadores. Para Manuel Carvalho, "o que aconteceu é o acordo possível, imposto pela parte mais forte das negociações", a União Europeia. Adivinham-se "negociações complexas", mas haver um "patamar mínimo de entendimento" entre as partes é um bom sinal.