Jovem de 17 anos detido por suspeito de ofensa à integridade física grave no Porto

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira que deteve um estudante de 17 anos suspeito de ofensa à integridade física grave a um jovem de 15 anos, na terça-feira, no Porto, que está em "sério perigo de vida".

Em comunicado de imprensa, a PJ refere que os factos ocorreram na terça-feira, na cidade do Porto, na "sequência de um desentendimento motivado por questões fúteis", entre o agora detido, um estudante de 17 anos de idade, e a vítima, que estaria acompanhada.

"Na ocasião e pensando erradamente que os ofendidos o estavam a filmar, o arguido terá insultado e agredido as vítimas com murros e pontapés" e, na sequência, um dos ofendidos, um jovem de 15 anos, "sofreu grave traumatismo crânio encefálico", lê-se no mesmo comunicado de imprensa.

A vítima está em "estado de coma" e "em sério perigo de vida", acrescenta a Judiciária, que refere ainda que o jovem e detido e a vítima não se conheciam.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

