Já houve quase 500 alunos a avaliar universidades

Em cinco anos, foram quase 500 os estudantes do ensino superior que participaram na avaliação de cursos universitários, segundo dados fornecidos ao PÚBLICO pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). Os escolhidos recebem uma senha de presença no valor de 400 euros por cada reunião em que participam. É-lhes pago exactamente o mesmo valor que aos restantes membros dos painéis de avaliação, que incluem dois professores nacionais, um professor ou investigador estrangeiro, bem como um representante da A3ES.

A agência abriu agora um novo período de candidaturas para quem quiser participar na acreditação de cursos neste ano lectivo. Quer os alunos, quer os professores envolvidos estão ligados à área de conhecimento do curso que está a ser avaliado.

A prática de participação dos alunos nas avaliações foi introduzida no ano lectivo 2011/12. Desde então, e até 2015/16, o último ano para o qual existem dados definitivos da A3ES, foram 467 os seleccionados para os painéis de avaliação.

Aquele organismo público é responsável por dois processos distintos: a acreditação prévia de todos os cursos que universidades e politécnicos querem abrir, sejam licenciaturas, mestrados ou doutoramento, em instituições públicas ou privadas; e a avaliação periódica dos cursos que já se encontram em funcionamento e que têm que manter um determinado número de requisitos, entre as quais um rácio de professores por número de aluno e condições físicas para as aulas, para poderem continuar a leccionar. É neste segundo caso que os alunos são chamados a participar.

O ano de estreia dos estudantes-avaliadores foi, como se disse — e a título experimental —, 2011/12. Face aos resultados obtidos, a A3ES decidiu generalizar a prática a partir do ano seguinte. No primeiro ano, apenas 18 alunos participaram no processo. Em 2015/16 foram já 114. Ao longo deste período, candidataram-se 2174 estudantes no total (222 no ano inaugural; 661 em 2015/16).

Agora, a A3ES tem aberto, até ao final do mês, o processo de candidatura destinado a alunos que queriam participar na acreditação de cursos de 17 áreas de conhecimento. Entre elas estão a Formação de Educadores de Infância e de Professores do Ensino Básico, Psicologia e Comunicação, bem como Direito, Informática e Engenharia Informática e ainda a área de Arquitectura e Urbanismo.

Os estudantes seleccionados são convidados a frequentar uma acção de formação de um dia, que decorre no próximo mês de Janeiro. A participação nessa sessão e um trabalho escrito de cerca de dez páginas, sobre um tema de garantia da qualidade no ensino superior, serão os instrumentos de selecção usados pela A3ES para escolher o grupo final de alunos-avaliadores deste ano.

Os processos de acreditação dos cursos destas áreas têm que ser submetidos até ao fim do próximo mês. A avaliação será realizada ainda durante o ano lectivo 2018/19, ou seja, tem que estar terminada até ao próximo Verão. As candidaturas para os alunos interessados estão abertas até ao final deste mês (24h do dia 30 de Novembro) e são feitas através de um formulário que se encontra online no site da A3ES.

