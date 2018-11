PS propõe touradas na taxa mínima de IVA, mas dá liberdade de voto

Os deputados do PS vão propor uma alteração ao Orçamento do Estado que inclua as actividades tauromáquicas na taxa mínima do IVA, de 6%.

O PS contraria a visão da ministra da Cultura - e do próprio primeiro-ministro - e decide propor como proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 a inclusão das touradas na taxa mínima de IVA, de 6%. A decisão foi tomada esta quinta-feira de manhã na reunião da bancada parlamentar do partido.

Contudo, tendo em conta que se trata de uma matéria sensível, o presidente do grupo parlamentar, Carlos César, vai dar liberdade de voto se a matéria for chamada a plenário para votação. Ou seja, se depois da votação na comissão de Orçamento e Finanças, que vota os artigos do Orçamento um a um, um dos partidos chamar este assunto para ser votado pelo plenário de deputados.

“A tauromaquia fará, por via da nossa proposta, parte desse conjunto de actividades que passarão para a taxa de 6%”, disse Carlos César à saída da reunião da bancada.

“Tratando-se de matéria cuja implicação orçamental é quase residual, que os deputados poderão ter liberdade de voto e isso permite acomodar, numa matéria em que a avaliação, fora do plano de política orçamental, possam votar segundo o seu entendimento”, justificou assim a decisão de dar liberdade de voto aos deputados socialistas.

Questionado se a questão tinha suscitado debate na reunião, Carlos César disse que tinham sido “nem dez minutos”.

Entretanto, começaram a surgir declarações de deputados sobre este assunto. Tiago Barbosa Ribeiro, deputado eleito pelo Porto, escreveu no Facebook que votará contra a proposta, quando esta foi debatida e votada no plenário de deputados.

Posição idêntica tem o deputado Hugo Carvalho, também eleito pelo Porto. "Erradamente o PS avança com uma proposta para a redução do IVA das touradas.

Evidentemente votarei contra com a convicção que são muitos os socialistas que isso esperam", escreveu também no Facebook.

O primeiro-ministro, António Costa, saiu em defesa da sua ministra da Cultura em resposta à carta aberta sobre as touradas que o histórico socialista Manuel Alegre lhe dirigiu. “Não me receie como ‘mata-toureiros’, qual versão contemporânea de ‘mata-frades’”, avisou numa carta aberta publicada no PÚBLICO. E diz que prefere “conceder a cada município a liberdade de permitir ou não a realização de touradas no seu território”

