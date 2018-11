As paredes do pavilhão desportivo que o artista indonésio Hardibudi fotografou, em Jacarta, são originalmente brancas. A cor do projecto Water Polo surgiu em pós-produção, assim como a presença humana. "O processo dividiu-se em dois estágios", explicou ao P3, em entrevista por email. "Primeiro fotografei o local sem ninguém; a seguir, no meu estúdio, fotografei a modelo que aparece repetidamente nas imagens. Compus e colori, com recurso a Photoshop, cada um dos enquadramentos."

Os Jogos Asiáticos, que decorreram este ano em Jacarta, serviram de mote para a realização da série de imagens. "Escolhi o pólo aquático porque achei mais interessante explorar um desporto de equipa do que um individual", explicou, confirmando que a modalidade foi efectivamente disputada no evento referido evento desportivo.

O artista indonésio gosta de "brincar com o conceito de arte fotográfica" e explorar os seus limites. "Gosto de ultrapassar fronteiras e obter resultados incomuns, únicos, diferentes". Apesar da extensa lista de prémios obtidos em concursos fotográficos, nomeadamente nos Sony Awards, IPA ou PX3, Hardibudi não se considera um fotógrafo, mas sim um artista da imagem digital. "Os meus trabalhos mostram aquilo que sou por dentro, o que sinto e o que imagino", conclui.

Hardibudi é seguido por mais de 23 mil pessoas no Instagram.