Os homens do presidente

Agora que Bruno de Carvalho caiu em desgraça, convém lembrar quem foram os "homens do presidente", aqueles que se fingem surpreendidos com a sua detenção mas no passado o colocaram num pedestal e agora o rebaixam. Aqueles sócios que lhe deram a vitória esmagadora, em Março de 2017, para segundo mandato, e os outros que o legitimaram, naquela surreal assembleia geral de Fevereiro último, depois do agora ex-presidente ter instado os sportinguistas a não lerem jornais desportivos e a não verem canais de televisão portuguesa. Relembro também aquelas figuras travestidas de advogados de defesa, ex-treinadores que passaram a directores do futebol, ex-jogadores do clube que passaram a comentadores televisivos, jornalistas que venderam a alma ao Diabo e passaram a directores de comunicação, juristas, médicos cirurgiões e, imagine-se, profissionais da comunicação social que nestes últimos cinco anos foram uns autênticos "homens do presidente".

PUB

Emanuel Caetano, Ermesinde

PUB

Será que não haverá mais nada para noticiar?

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Há um vicio terrível da nossa comunicação social – falar ininterruptamente de banalidades. São programas de horas sobre futebol, são fóruns na rádio sobre as passwords dos deputados, sobre a prisão de Bruno de Carvalho, são notícias e imagens passadas, até à exaustão, dos mesmos crimes dias a fio, são a espuma dos dias afinal. Esta avalanche de pseudo-notícias tem como finalidade, assumida ou não, embrutecer o povo em geral e desviá-lo de pensar nos seus verdadeiros problemas e interesses.

As redes sociais estão cheias de palavras rudes e insultuosas, com incitamento à violência verbal e, pior do que tudo, à descrença nas virtudes da democracia. São frases curtas e incisivas baseadas, quase sempre, em falsas noticias, com soluções simples para problemas muito complexos. Como já ninguém vê televisão e muito menos debates televisivos, porque dão muito trabalho à mente ocupada dos cidadãos, então enviam-se noticias incendiárias para a Net, via telemóvel, já com a resposta e as soluções embrulhadas e prontas a serem servidas. Num fim de semana em que em Paris se juntavam os principais líderes mundiais, num fórum pela paz; em que um nosso concidadão presidente da ONU falava para o mundo, o que fizeram os nossos órgãos de comunicação social? Falavam ad nauseum da prisão de Bruno de Carvalho! Penso que este é um bom exemplo do que acabei de dizer. O PÚBLICO, honra lhe seja feita, não tem embarcado nesta onda de alienação colectiva, com prejuízo de não ser aceite pelas massas informes que procuram o escândalo, o crime e as mentiras bem embrulhadas.

José Carlos Palha, Gaia

PUB