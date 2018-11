Num ano May perdeu 18 ministros, nove por causa do "Brexit"

Desde Novembro de 2017, 18 membros do Governo de Theresa May demitiram-se, nove deles por discordarem da proposta da primeira-ministra britânica para o "Brexit". Nesta quinta-feira, um dia depois de o gabinete ter aprovado o acordo com Bruxelas, saíram Dominic Raab, o ministro britânico responsável pela pasta do "Brexit", o Secretário do Estado para a Irlanda do Norte Shailesh Vara, a ministra do Emprego Esther McVey e Suella Braverman, ministra-adjunta do "Brexit".

Eis a lista das 18 saídas, da mais antiga para a mais recente:

Michael Fallon

Renunciou ao cargo de ministro da Defesa em Novembro de 2017, depois de uma jornalista o ter acusado de assédio sexual.

Foto HANNAH MCKAY/Público

Priti Patel

A ministra para o Desenvolvimento Internacional também saiu do Governo em Novembro de 2017 após ter sido noticiado que participou em reuniões com líderes israelitas sme o conhecimento de May.

Foto WILL OLIVER/LUSA

Damian Green

Pediu a demissão em Dezembro de 2017. Era ministro-adjunto de May e um dos seus principais colaboradores depois de uma investigação interna ter descoberto conteúdos pornográficos em computadores do seu gabinete no Parlamento.

Foto Hannah Mckay/PÚBLICO

Justine Greening

Era ministra da Educação e saiu em Janeiro, quando recusou um novo cargo numa remodelação governamental.

Foto WILL OLIVER/LUSA

Amber Rudd

Demitiu-se do cargo de ministra do Interior em Abril, devido ao escândalo relacionado com o tratamento abusivo por parte do Governo de cidadãos das Caraíbas identificados como imigrantes ilegais.

Foto TOBY MELVILLE/REUTERS

Greg Hands

O ministro do Comércio demitiu-se em Junho, opondo-se aos planos de construir uma terceira pista no aeroporto de Heathrow em Londres.

Foto Chris McAndrew/WIKI COMMONS

Phillip Lee

O ministro da Justiça renunciou em Junho devido à gestão do "Brexit" por parte do Governo.

Foto Chris McAndrew/WIKI COMMONS

David Davis

O ministro britânico responsável pela pasta do "Brexit" demitiu-se em Julho, em protesto contra o acordo de Chequers que previa manter laços comerciais com a União Europeia depois da saída do Reino Unido da UE.

Foto FRANCOIS LENOIR/REUTERS

Steve Baker

Demitiu-se do cargo de ministro-adjunto para o "Brexit" em Julho, também no seguimento da proposta de Chequers.

Foto Peter Nicholls/REUTERS

Boris Johnson

O "soft Brexit" proposto por May em Chequers também levou à demissão de Boris Johnson, que era ministro dos Negócios Estrangeiros, ministro dos Negócios Estrangeiros. Johnson, que foi presidente da câmara de Londres e aspira a suceder a May na lidernaça do partido e do Governo, é o porta-estandarte da facção "hard Brexit" no Partido Conservador.

Foto TOBY MELVILLE/REUTERS

Andrew Griffiths

O Secretário de Estado para as Pequenas Empresas despediu-se devido a suspeitas de que enviou mensagens com conteúdo sexual explícito a duas mulheres.

Foto Chris McAndrew/WIKI COMMONS

Guto Bebb

Ministro-adjunto da Defesa. Demitiu-se devido ao rumo do "Brexit".

Foto Chris McAndrew/WIKI COMMONS

Tracey Crouch

Ocupou a pasta dos Desportos e demitiu-se no início de Novembro, depois de acusar o Governo de adiar uma proposta de reforma sobre os regulamentos do jogo. Mais tarde, o Governo mudou de ideia.

Foto HM Government/WIKI COMMONS

Jo Johnson

O ministro dos Transportes e irmão mais novo de Boris dmeitiu-se na semana passada, exigindo outro referendo para evitar o que considerou a vassalagem e o caos que o plano do "Brexit" de May vai desencadear. Ao contrário do seu irmão, Jo Johnson fez campanha para que o Reino Unido permanecesse na UE no referendo de 2016.

Foto WILL OLIVER/LUSA

Shailesh Vara

O Secretário de Estado para a Irlanda do Norte anunciou a sua saída do Governo nesta quinta-feira em protesto contra o acordo. Afirmou que a solução de May deixa o Reino Unido "num meio-termo durante tempo ilimitado" quando, considera, esta era a altura de o Reino Unido ser "soberano".

Foto Chris McAndrew/WIKI COMMONS

Dominic Raab

Substituiu o prestigiado David Davies e demitiu-se nesta quinta-feira por não concordar com a proposta que May fechou com a União Europeia. Diz que o acordo de salvaguarda para a Irlanda do Norte passa agora a ser o padrão para futuras parcerias, o que pode prejudicar a segunda fase das negociações contra o Reino Unido.

Foto STEPHANIE LECOCQ/LUSA

Esther McVey

A ministra do Emprego e das Pensões apresentou a sua demissão nesta quinta-feira, acusando a primeira-ministra de não honrar o resultado do referendo de 2016.

Foto NEIL HALL/LUSA

Suella Braverman

A ministra-adjunta do "Brexit" demitiu-se logo depois do "chefe", Raab, afirmando que a proposta de saída da União Europeia não foi o que o povo britânico votou e cria o risco de desmantelamento para o Reino Unido.

Foto Chris McAndrew/WIKI COMMONS

