Portugueses e brasileiros em duelos de cozinha no Mercado Time Out

Que produtos levaram os portugueses para o Brasil? Que ingredientes encontraram lá? Que receitas nasceram destas trocas? Que influência tiveram os escravos africanos nesta cozinha? Fartura é um festival de gastronomia brasileiro que se transformou numa plataforma de pesquisa das tradições e costumes gastronómicos do Brasil – e que agora chega a Portugal para entender melhor algumas das raízes dessa gastronomia.

Depois de uma primeira abordagem menos ambiciosa no ano passado, este ano a equipa do Fartura – um projecto dirigido por Rodrigo Ferraz, com Patrícia Tavares e curadoria de Luiza Fecarotta no Brasil, e Teresa Vivas em Portugal – chega com a proposta de vários “duelos de receitas e sabores” entre chefs portugueses e brasileiros.

Durante dois dias, no Mercado Time Out, em Lisboa, vai ser possível assistir a esses encontros no Festival Farturas – Comidas do Brasil e Portugal. O programa começa na sexta-feira, dia 16, com cozinha ao vivo com a brasileira Bel Coelho e o português Hugo Brito (das 14h às 16h); a seguir, conversas com o chef português João Rodrigues e o brasileiro Caetano Sobrinho, aos quais se junta o produtor português de sal Jorge Raiado (das 16h às 17h).

A cozinha ao vivo regressa depois com a brasileira Ariane Malouf (das 18h às 20h); e o dia termina com Caetano Sobrinho também cozinhando ao vivo (das 22h às 00h). Ao longo da tarde e da noite (das 14h às 22h) no Estúdio – Espaço Origens haverá exposição e degustação de produtos brasileiros e portugueses e a exibição de filmes sobre a Expedição Fartura.

No sábado, 17, continua a haver filmes e degustação de produtos brasileiros e a cozinha ao vivo começa logo às 11h (até às 13h) com o chef brasileiro Carlos Kristensen; das 12h às 13h a chef portuguesa Justa Nobre irá conversar com a brasileira Ariane Malouf; e as conversas prosseguem depois do almoço com o português Vítor Sobral, Bel Coelho e o produtor de Queijo Vale da Estrela (das 15h às 16h). Entre as 18h e as 20h é a vez do brasileiro Ivan Prado entrar num duelo culinário com a portuguesa Ana Moura e das 22h às 00h será outro chef brasileiro, Felipe Gemaque, a ocupar a cozinha e encerrar esta amostra do Fartura em Portugal. Todas as sessões são gratuitas mas é necessária inscrição prévia.

Apoiado pelos estados de Minas Gerais, Ceará e Pará, o Fartura traz a Portugal chefs de várias regiões do Brasil e uma mostra do que é a imensa diversidade dos produtos brasileiros. Mas este é um projecto que funciona nos dois sentidos, explicou a responsável, Patrícia Tavares, durante o almoço de apresentação no restaurante Feitoria (Altis Belém), feito a quatro mãos pelo chef português João Rodrigues e o brasileiro Ivan Prado. Se a ideia é promover o Brasil e os seus produtos em Portugal, o inverso é também verdade.

A equipa do Fartura visitou Portugal em Maio para fazer, em muito pequena escala, aquilo que têm vindo a fazer de forma muito mais alargada no Brasil com as expedições gastronómicas por todo o país, perfazendo já mais de 70 mil quilómetros na busca de ingredientes, receitas e personagens: o mapeamento dos pequenos produtores com produtos de grande qualidade. Durante cada visita em Portugal (nesta primeira viagem foram identificados nove produtores, com o apoio da curadora Teresa Vivas) foi produzido um vídeo que é depois divulgado através das plataformas do projecto: as redes sociais como o Instagram (farturaportugal) e o site www.farturabrasil.com.br).

Rodrigo Ferraz resume os objectivos deste alargamento do Fartura a Portugal: “A ideia central é estreitar os laços com as nossas origens. Descobrir em quais elementos o Brasil se apropriou da culinária portuguesa e incorporou na nossa cozinha e vice-versa. Queremos gerar trocas entre os dois países. E queremos promover discussões para provocar iniciativas de trânsito de ingredientes, troca de experiências, culturas e negócios.”

