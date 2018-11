TAP promete melhorar a ponte área Porto Lisboa a partir de Janeiro

O presidente da TAP, Antonoaldo Neves, reconhece esta quinta-feira, numa entrevista ao Jornal de Notícias que a chamada ponte aérea, a operação que tem montada com ligações frequentes entre o Porto e Lisboa, não funciona bem e precisa de ser revista. E reforçada.

Antonoaldo Neves reconhece dois “gargalos” que funcionam como constrangimento na operação: por um lado, “as limitações do aeroporto de Lisboa” e que fazem com que os clientes fiquem por vezes mais de 30 minutos dentro da aeronave à espera de descolar; por outro lado, as próprias opções da companhia aérea, que esta já começou a rever.

A TAP pretende mudar o tipo de aviões com que faz estas ligações frequentes, e com isso melhorar a experiência dos passageiros. “A partir de Janeiro vamos passar toda a ponte aérea para aviões Airbus. Acabei de comprar duas aeronaves para isso”, diz Antonoaldo Neves na entrevista, que explica que tal decisão “vai melhorar muito o produto, porque a viagem vai diminuir em tempo e melhorar a experiência do cliente, com menos embarques a céu aberto”.

A ideia é passar a estacionar sempre que possível na manga do aeroporto e também aumentar o tempo de rotação em terra (passando dos actuais 30 para 45 minutos), de forma a dar mais tempo ao embarque e desembarque, ao mesmo tempo que se absorvem os potenciais atrasos. A pontualidade da ponte aérea está actualmente nos 70%, mas o objectivo do presidente da TAP é “ter uma pontualidade acima de 80%", diz na entrevista ao Jornal de Notícias.

A utilização de Airbus em detrimento de outras aeronaves terá também como consequência imediata o aumento da oferta de lugares em quase 40%, com quase “280 mil assentos”, contabiliza Antonoaldo Neves.

Ao PÚBLICO, fonte oficial da transportadora esclareceu que foram comprados dois Airbus 321, o que vai libertar o uso de dois aviões Airbus 319 e 320 já existentes na frota para fazerem a ligação Porto-Lisboa.

A TAP tem referido que o desinvestimento no Porto foi necessário para concentrar os seus esforços na recuperação de quota de mercado no hub de Lisboa. Agora que esse objectivo foi atingido, a transportadora volta a investir novamente no Porto.

Em Agosto, por exemplo, a TAP transportou cerca de 75 mil passageiros na ponte aérea, o que representa um aumento de 11,1% face a idêntico período do ano passado. A empresa diz também que tem levado bastantes turistas estrangeiros para o Porto através da ponte aérea, nomeadamente do Brasil, Espanha, França e Estados Unidos. Com Luís Villalobos

