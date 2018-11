Videoárbitro vai chegar ao campeonato inglês

O sistema de videoárbitro (VAR) deverá ser utilizado na liga inglesa de futebol já a partir da próxima época, anunciaram esta quinta-feira os organizadores da competição.

Os 20 clubes que integram o campeonato inglês chegaram a um "acordo de princípio" para a introdução do VAR a partir da temporada 2019/20, ainda que necessite da autorização da FIFA e do International Board, o órgão regulador das regras e normas do futebol.

PUB

A decisão da liga inglesa surge após decisões polémicas de arbitragem ofuscarem o empate a uma bola entre Southampton e Watford, no último fim-de-semana, refere a agência Reuters.

PUB

O avançado do Southampton Charlie Austin exigiu a introdução do VAR após o final da partida, depois de o seu golo ter sido anulado pelo árbitro Simon Hooper. O juiz da partida considerou que o colega de equipa do jogador Maya Yoshida interferiu na trajectória da bola em posição ilegal.

PUB

Charlie Austin's disallowed goal vs Watford. You can see why he's so fuming about it... pic.twitter.com/Z2BTJ8LYdD — James John (@JamesJohn2427) 10 de novembro de 2018

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A liga inglesa tem adiado a introdução do VAR, apesar de o sistema já estar em pleno funcionamento em alguns dos principais campeonatos europeus incluindo o português, tendo também sido utilizado durante o Mundial2018 e a Taça das Confederações, no ano passado, na Rússia. As competições da UEFA, a Liga dos Campeões e a Liga Europa, continuam sem implementar esta tecnologia.

O programa de testes da Premier League "vai permanecer em vigor pelo resto desta temporada, com ênfase contínua nas tardes de sábado, que têm vários jogos a serem disputados simultaneamente", acrescentou a liga. Competições domésticas em Inglaterra, como a Taça e a Taça da Liga, têm utilizado o sistema para efeitos de teste. Desde 2013, o campeonato de futebol inglês só utiliza a tecnologia de linha de golo para confirmar se a bola de facto entrou numa baliza.

A tecnologia permite que um árbitro veja repetições de lances duvidosos durante uma partida de futebol, se assim o entender. Esta figura de jogo conta com assistentes deste sistema virtual que podem comunicar com o árbitro em campo com recurso a intercomunicador de voz.

PUB