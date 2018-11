Tondela vende 80% das acções da SAD ao Houpe Groupe

O presidente do Tondela anunciou nesta quarta-feira a venda de 80% das acções da SAD ao Houpe Groupe, detentor de Granada, Parma e dois clubes chineses e liderado pelo ex-futebolista David Belenguer, que assumirá a presidência.

"É o dia de anunciar a cedência de acções do Tondela SAD ao grupo liderado por David Belenguer", assumiu, em conferência de imprensa, Gilberto Coimbra, que lidera o clube há 10 anos e é um dos principais responsáveis pela subida do Tondela à I Liga de futebol, em 2015-16.

Gilberto Coimbra assumiu que "custou bastante" chegar a este dia, depois de "mais ou menos um ano de negociações", e não escondeu que desde que o Tondela chegou à I Liga "todos os anos houve dificuldades financeiras".

"Optámos por este grupo pela transparência e a vontade de construir um Tondela que fosse mais do que um clube simpático. Para tal, era necessário haver mais 'apport' financeiro, mais estrutura, um clube mais profissional", explicou, sem especificar os valores envolvidos na transacção.

O líder do clube viseense espera que os novos líderes da SAD possam "dar sequência" ao trabalho que tem sido feito pela sua direcção, desejando, no futuro, poder ver o Tondela "ganhar com alguma facilidade".

Gilberto Coimbra afirmou ainda que, "em paralelo, houve também o compromisso, por parte do Tondela, de com o fruto desta venda, criar a chamada cidade desportiva", em Nandufe, onde "sempre disse" que seria.

"Vai ser criado um centro de estágio, um sonho meu, que será muito importante para a formação", frisou, adiantando que vai continuar como "presidente do clube", que, eventualmente, só abandonará, depois de erguida a infra-estrutura.

Por seu lado, David Belenguer, antigo jogador do Celta de Vigo, Getafe e Betis, assumiu que o objectivo é "dar continuidade ao trabalho realizado".

"O objectivo é, paulatinamente, passo a passo, ir crescendo de maneira sustentável e respeitando sempre a cultura do clube", disse Belenguer, garantindo que "não haverá mexidas no plantel" profissional do clube.

O novo presidente do Tondela SAD adiantou que "não se pode chegar a um sítio e mudar tudo" e, neste sentido, disse que "primeiro é preciso ver o que é que está a ser bem feito, qual a filosofia instalada, é preciso respeitar a imagem e a história do clube e, a partir daí, detectar em que pontos se pode mexer para que o crescimento seja uma realidade".

