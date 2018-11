Mário Rui alerta para uma nova Itália

O defesa internacional português Mário Rui elogiou esta quinta-feira as transformações na selecção italiana, que "mudou para melhor", antecipando o jogo de sábado, do Grupo 3 da Liga das Nações A.

Em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, o defesa do Nápoles assumiu que o jogo "é especial", por se cruzar com colegas e ex-colegas de equipa e por ser no país onde joga "há muitos anos", mas vincou a determinação da equipa de Fernando Santos em vencer e selar o apuramento para a “final four” da nova competição da UEFA.

"Vamos defrontar uma equipa que mudou muito desde o último jogo contra Portugal. Agora joga de maneira diferente, com grande qualidade. Mudou para melhor, mas vai encontrar uma selecção com o mesmo objectivo e com vontade de dar continuidade ao que tem feito: jogar bem e ganhar", afirmou.

A perspectiva de um empate no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, que é suficiente para confirmar o primeiro lugar de Portugal e a consequente qualificação para a fase seguinte, foi contrariada pelo lateral esquerdo, de 27 anos.

"Falta só um ponto, mas o nosso objectivo foi sempre somar três. É esse o espírito: tentar vencer em Itália, que atravessou um momento menos positivo, mas nas últimas partidas mostrou sinais positivos. Neste momento está a praticar um bom futebol e é uma selecção muito difícil", observou.

Mário Rui está a jogar em Itália desde a temporada 2011/12 e tem, por isso, um conhecimento privilegiado da selecção comandada por Roberto Mancini, mas preferiu valorizar a preparação do jogo feita pela equipa técnica lusa e recusou revelar as conversas com o avançado Lorenzo Insigne, com quem partilha o balneário no Nápoles.

"Tendo uma boa relação com o Lorenzo, é normal falarmos, mas isso fica entre nós. É um prazer jogar contra a Itália. Apesar de conhecer muitos jogadores, o nosso staff está muito mais bem preparado", disse.

Portugal lidera o Grupo 3 da Liga das Nações A, com seis pontos, mais dois do que a selecção transalpina e mais cinco do que a lanterna-vermelha Polónia, já eliminada.

A equipa nacional precisa apenas de conquistar um empate em Milão para se qualificar para a “final four”, mas mesmo uma derrota poderá ser rectificada três dias mais tarde, a 20 de Novembro, quando receber a Polónia, em Guimarães.

Entretanto, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou a integração do defesa Kevin Rodrigues, da Real Sociedad, chamado pelo seleccionador no dia em que Raphael Guerreiro, do Borussia Dortmund, um dos laterais esquerdos convocados inicialmente, esteve ausente do treino, devido a uma mialgia.

Esta é a segunda alteração na convocatória de Fernando Santos para os dois últimos encontros da fase de grupos da Liga das Nações, depois de André Gomes, do Everton, ter sido dispensado, devido a lesão.

