Frederico Morais eliminado na primeira de três provas de surf no Havai

O surfista português Frederico Morais foi esta quinta-feira eliminado na terceira ronda da prova em Haleiwa, Havai, do circuito de qualificação, ficando a apenas 14 décimas do apuramento para a fase seguinte.

Depois de um arranque razoável, com uma onda para a esquerda que lhe permitiu obter uma pontuação de 5,17 (em 10 possíveis), Kikas esperou para ficar novamente com a prioridade e arrancou para uma segunda onda para a direita que prometia dar-lhe uma boa pontuação. Contudo, um erro numa manobra logo no início da onda fez com que caísse e os juízes deram-lhe apenas 0,77 pontos.

Pouco depois, o surfista do Guincho voltou a atacar a direita, mas a onda não colaborou e a pontuação de 3,83 pontos espelha isso mesmo. Muito perto do final da bateria, Frederico Morais apanhou uma boa direita, conseguiu aplicar várias manobras, e parecia que ia conseguir a pontuação necessária para seguir em frente nesta prova das Qualifying Series (QS).

Porém, a nota de 4,33 pontos ficou 14 décimas abaixo da pontuação necessária para o atleta português prosseguir para a ronda 4 e Kikas, com uma pontuação final de 9,50 pontos, ficou fora desta que foi a primeira prova do Triple Crown (três provas havaianas), vendo dois brasileiros seguir em frente.

Numa bateria dominada do início ao fim pelo brasileiro Mateus Herdy (pontuação final de 14,34 pontos no somatório das duas melhores ondas), Jesse Mendes — que, tal como Kikas, corre o Championship Tour (CT), o circuito de elite do surf mundial — conseguiu o apuramento com uma pontuação total de 9,64 pontos.

Frederico Morais, que entrou directamente para a terceira ronda dado competir no CT, ficou em terceiro e o marroquino Ramzi Boukhiam ficou no quarto lugar, com 9,33 pontos.

Esta "tripla perna" havaiana, composta por dois eventos das QS de 10.000 pontos e uma prova final do circuito mundial em Pipeline, arrancou na segunda-feira na praia de Haleiwa e estende-se até 24 de Novembro.

Depois, haverá um novo QS de 10.000 pontos em Sunset Beach (25 de Novembro a 06 de Dezembro), e segue-se o famoso Pipe Masters (8 a 20 de Dezembro), sendo esta última prova a contar para o CT.

O outro português que competiu em Haleiwa, Vasco Ribeiro, também foi afastado da prova com uma pontuação de 11,93 pontos na segunda ronda, que decorreu na quarta-feira, numa bateria bastante disputada e que viu o havaiano Barron Mamiya obter o primeiro posto (13,83 pontos) e o sul-africano Adin Masencamp ficar no segundo lugar, com 12,43 pontos).

