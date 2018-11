Federer garante mais umas meias-finais

Depois da vitória de Dominic Thiem à tarde, Roger Federer ficou dependente de si próprio. E bastou vencer um set a Kevin Anderson para o suíço garantir pela 15.ª vez em 16 participações a presença nas meias-finais das ATP Finals. Federer acabaria por vencer em dois sets, o que lhe permite terminar na frente do Grupo Lleyton Hewitt e defrontar o segundo classificado da outra poule.

Para Anderson, a vitória de Thiem assegurou desde logo a qualificação para as meias-finais – a primeira de um sul-africano na história do torneio que começou em 1970 –, mas restava saber se terminava em primeiro ou segundo do grupo. Só que Federer assinou uma exibição de luxo, para vencer por 6-4, 6-3, em 77 minutos. “Talvez seja mais fácil para mim jogar quando estou encostado à parede, não sei…”, afirmou Federer.

PUB

Thiem sabia que a única hipótese que tinha de qualificar-se para as meias-finais era uma vitória em dois sets na última jornada do Grupo Lleyton Hewitt e foi o que conseguiu, ao dominar Kei Nishikori, por 6-1, 6-4.

PUB

“Não vim para o encontro com muita pressão. Apenas quis mostrar a mim e aos espectadores o verdadeiro Dominic Thiem”, afirmou o austríaco, após a exibição em que anulou os quatro break-points.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Thiem encerrou assim a época, abrilhantada pela presença na final de Roland Garros e três títulos conquistados, com 54 encontros ganhos em 74 disputados.

Com Novak Djokovic praticamente qualificado, saber-se-á esta sexta-feira quem será o segundo tenista do Grupo Guga Kuerten a passar às meias-finais: Alexander Zverev ou Marin Cilic.

Nesta quinta-feira, foi igualmente anunciada a ATP Cup, prova por equipas que terá lugar a partir de 2020, a abrir cada época, na Austrália. A competição, que distribuirá pontos para o ranking ATP, será disputada durante 10 dias, por 24 nações, divididas por seis grupos, em três cidades diferentes. Cada selecção pode incluir no máximo cinco jogadores e o critério de entrada é o ranking do melhor tenista de cada país.

PUB