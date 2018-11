Espanha precisa de três pontos, Portugal e França apenas de um

São 55 selecções divididas por quatro divisões, mas ainda está quase tudo por decidir. A fase de grupos da primeira edição da Liga das Nações ficará concluída na próxima terça-feira, mas as meias-finais da prova, que serão disputadas em Junho no país que vencer o Grupo 3 (Portugal ou Itália), ainda não tem nenhum nome confirmado. A selecção portuguesa e a França necessitam apenas de um empate, enquanto no Grupo 2 a decisão ficará para o último jogo: Suíça-Bélgica. A Espanha, se vencer hoje em Zagreb a Croácia, será o primeiro país a qualificar-se para a fase final.

Se neste sábado Portugal conseguir sair de Milão sem ser derrotado pela Itália, as meias-finais da primeira edição da Liga das Nações serão disputadas a 5 e 6 de Junho no Estádio D. Afonso Henriques e no Estádio do Dragão, mas com 16 dos 24 jogos dos quatro grupos da Liga A cumpridos, apenas a Islândia e a Polónia têm a sua situação definida: serão despromovidas à Liga B da prova em 2020-21.

O Grupo 4 tem sido um dos mais interessantes e é o único onde as três selecções ainda têm hipóteses matemáticas de vitória, mas o 1.º lugar pode ficar entregue esta noite. A Espanha parecia ter o apuramento praticamente assegurado depois de vencer em Inglaterra e golear a Croácia nos dois primeiros jogos, mas o triunfo dos ingleses há um mês em Sevilha baralhou por completo as contas.

Com dois pontos de vantagem sobre os britânicos, a Espanha garante um lugar nas meias-finais se ganhar hoje em Zagreb, mas um empate ou uma vitória da Croácia deixará a equipa de Luís Enrique dependente do resultado do último jogo em Wembley, entre ingleses e croatas.

A outra partida que será disputada hoje não irá decidir nada, mas pode colocar a Bélgica em posição privilegiada. Os belgas recebem a Islândia, que já não vai fugir à despromoção com o último lugar no Grupo 2, e se vencerem garantem a qualificação se no domingo empatarem na Suíça.

Amanhã, haverá apenas um jogo na Liga A, mas se os franceses ganharem ou empatarem em Roterdão, garantem a vitória no Grupo 1. Todavia, se a vitória for da Holanda, a França terá que esperar pelo resultado dos holandeses na Alemanha, sendo que os germânicos entrariam nessa partida já despromovidos à Liga 2.

Tal como a França, a Portugal também basta um empate neste sábado em Milão, mas ao contrário dos franceses, que se perderem ficam dependentes do resultado de terceiros, a selecção nacional continuará a depender de si para chegar às meias-finais: na última jornada, recebe a já despromovida Polónia.

Nas divisões secundárias, realce para a Ucrânia que já garantiu matematicamente um lugar entre as 12 melhores selecções da Liga das Nações de 2020-21. Rússia, Bósnia e País de Gales são os outros países bem posicionados para serem possíveis rivais de Portugal na próxima edição da competição.

