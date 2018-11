Bruno de Carvalho e Mustafá saem em liberdade

Bruno de Carvalho e Nuno Mendes, líder da claque sportinguista Juventude Leonina, saem em liberdade, sujeitos a apresentações diárias às autoridades, avança a TVI. As medidas de coacção foram conhecidas esta quinta-feira, depois de ambos terem sido ouvidos no Tribunal Criminal do Barreiro, pelo juiz de instrução Carlos Delca.

O ex-presidente do Sporting e o líder da claque Juve Leo, também conhecido por Mustafá, chegaram ao Tribunal do Barreiro um minuto depois das 9h00, transportados em dois veículos descaracterizados da GNR de Alcochete. A leitura da decisão estava prevista para as 10h00, mas foi adiada em mais de uma hora devido à greve parcial dos funcionários judiciais, que já tinha motivado a interrupção do interrogatório aos arguidos na terça-feira.

Bruno de Carvalho está indiciado por 56 crimes. Segundo avançou a TVI, entre eles está um crime de terrorismo, 20 de sequestro e outros tantos de ameaça agravada, fazendo ainda parte do rol 12 crimes de ofensa à integridade física agravada.

O antigo presidente do Sporting e Mustafá foram deditos pela GNR no domingo para interrogatório no âmbito da investigação ao ataque à academia do Sporting, em Alcochete, que aconteceu a 15 de Maio. Desde então que estão nas instalações da GNR em Alcochete.

O ex-líder do clube de Alvalade e Musfatá foram presentes a tribunal na terça-feira, mas os interrogatórios só terminaram no dia seguinte. A audição de Nuno Mendes terá demorado cerca de uma hora e a de Bruno de Carvalho cerca de duas horas. A última noite foi passada nas instalações da GNR, tal como as anteriores.

Ataque na Academia

A 15 de Maio, a equipa de futebol do Sporting foi atacada por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram alguns jogadores, membros da equipa técnica e outros funcionários, na academia "leonina".

A GNR deteve no próprio dia 23 pessoas e efectuou, posteriormente, mais detenções, que elevaram para 38 o número de detidos, todos em prisão preventiva, entre os quais está o antigo líder da Juventude Leonina, Fernando Mendes.

Do ataque resultou o pedido de rescisão de nove futebolistas, alegando justa causa - alguns dos quais recuaram na decisão -, e levou à constituição de quatro dezenas de arguidos, suspeitos da prática de diversos crimes, entre os quais terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e dano com violência.

