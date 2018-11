Bis do herói Jedvaj leva decisão para Wembley

A Croácia vingou a humilhação sofrida em Elche (6-0), batendo a Espanha, por 3-2, em Zagreb, e adiando para o jogo de domingo, em Wembley, todas as decisões relativas ao Grupo 4, que a “Roja” seguirá com ansiedade, na mera qualidade de espectadora, na esperança de um empate que lhe garanta a entrada no play-off da Liga das Nações A.

Na Croácia, Mandzukic, Corluka e Subasic despediram-se da selecção, passando um testemunho importante, que os vice-campeões do mundo exploraram para bater uma Espanha que dependia de uma vitória para garantir o apuramento automático para as meias-finais da competição. Mas a agressividade do jogo dos croatas perturbou o adversário, incapaz de criar verdadeiro perigo durante toda a primeira parte.

A Croácia construiu uma mão-cheia de lances, com Perisic a colocar a defesa espanhola em sentido com um remate ao poste logo no arranque do duelo. Mas seria Kramaric (54’) a aproveitar um erro de Sergi Roberto, pressionado por Perisic, a dar vantagem à selecção da casa. Um golo que teve o condão de despertar o melhor futebol da Espanha. A desvantagem duraria escassos dois minutos, com Ceballos a repor o equilíbrio e a dar uma nova perspectiva à equipa de Luis Enrique, ainda ferida pela derrota caseira com a Inglaterra.

Os croatas haveriam de recuperar o comando num golo do jovem lateral do Bayer Leverkusen Tin Jedvaj (69’), com a marca de Modric, mas Sergio Ramos (78’), de penálti (a punir mão de Vrsaljko), voltou a empatar (2-2), para desespero de Kramaric, que pouco antes falhara o 3-1 na cara de De Gea, permitindo o desvio do guarda-redes do Manchester United. Valeu o herói Jedvaj (90+3’) já no período de compensação a garantir os três pontos à selecção croata, que assim depende apenas de si própria para saltar de uma posição ingrata para o topo do grupo, caso surpreenda a Inglaterra no jogo decisivo, em que o empate só servirá aos espanhóis.

Em Bruxelas, dois golos de Michy Batshuayi (65’ e 81’), deixaram a Bélgica muito perto do play-off, bastando-lhe um empate, domingo, na Suíça, para garantir o primeiro lugar do Grupo 2. A Islândia despediu-se da primeira divisão da Liga das Nações sem conseguir somar qualquer ponto, caindo para a Liga B.

Apesar das diferenças bem vincadas, os islandeses resistiram às investidas dos “diabos vermelhos”, que só na segunda parte, depois de dissipado o nevoeiro, conseguiram bater a defesa nórdica, com Batshuayi a surgir nos dois momentos decisivos para construir o resultado ambicionado pelo espanhol Roberto Martínez.

Golos que tiveram um toque especial, com os irmãos Hazard a desenharem os lances capitais, pela esquerda. Primeiro foi Eden, a descobrir Thomas Meunier na área, para a assistência a Batshuayi. Depois surgiu Thorgan Hazard, a romper e a encontrar Hans Vanaken, que atirou para defesa incompleta do guarda-redes Halldórsson, a soltar a bola para a frente, o suficiente para Batshuayi desviar para a baliza.

