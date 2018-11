Benfica entra a golear na Ronda da Elite da Champions de futsal

O Benfica goleou nesta quinta-feira os croatas do Novo Vrijeme por 5-0, na estreia no Grupo C da Ronda da Elite da Liga dos Campeões de futsal, a decorrer no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

O espanhol Raúl Campos foi a grande figura do jogo, ao conseguir um hat-trick (10, 19 e 29 minutos), num embate em que Fábio Cecílio, aos 8', e o brasileiro Robinho, aos 23', apontaram os outros golos dos "encarnados", que venciam por 3-0 ao intervalo.

Na segunda jornada, marcada para sexta-feira, as"águais" defrontam os russos do Sibiryak, que hoje ainda defrontam o anfitrião Sporting, pelas 20h30.

