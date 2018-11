E a política de comunicação social?

As propostas de Orçamento do Estado e de Grandes Opções do Plano para 2019 não contrariam a tendência de desinvestimento do Estado nas políticas de comunicação social, iniciada pelo anterior governo. Naqueles documentos, não existem novidades relevantes nem alterações significativas: revisão do contrato de concessão com a RTP, alargamento, em curso, da oferta da TDT, continuação do financiamento da Lusa através de uma indemnização compensatória, fixação do montante da contribuição para o audiovisual que, sem qualquer aumento desde há três anos, corresponde a mais de 80% das receitas da RTP, e continuação do valor global dos incentivos à comunicação social regional e local, que desde o início do século desceu de mais de 15 para quatro milhões de euros.

Ao mesmo tempo, mantém-se a limitadíssima estrutura (seis pessoas) encarregada das políticas de comunicação social – a Direção de Serviços de Política Legislativa para os Media, integrada na Presidência do Conselho de Ministros, embora a tutela do setor esteja confiada, desde o início desta legislatura, em 2015, ao Ministério da Cultura.

O insuficiente quadro atual não poderia ser mais contrastante relativamente ao desproporcionado modelo edificado logo a seguir ao 25 de Abril. Em todos os seis governos provisórios, entre 1974 e 1976, havia um ministro da Comunicação Social que liderava um Ministério da Comunicação Social, a quem competiria, bem mais do que a definição de uma nova política de comunicação social, a publicitação e a promoção das políticas públicas e das medidas dos governos. A estrutura desse ministério, ainda muito influenciada pela relevância do Palácio Foz no período de Salazar e Caetano, era gigantesca: 872 funcionários, entre os quais 85 escriturários dactilógrafos, dois médicos, um canalizador, dez carpinteiros, 20 auxiliares de expedição, 13 guardas noturnos, etc....

A consolidação do regime democrático mudaria esta situação. É verdade que os governos constitucionais de iniciativa presidencial (o IV, liderado por Mota Pinto em 1978, e o V, por Lourdes Pintasilgo em 1979) ainda tiveram na sua estrutura um ministro (e também um secretário de Estado) que assumia apenas a pasta da comunicação social, mas em 1980 e 1981, no tempo dos governos de Sá Carneiro e, depois, de Pinto Balsemão, seriam sucessivamente extintos o ministério e a Secretaria de Estado. Depois disso, em todos os governos até 2002, houve um secretário de Estado da Comunicação Social, o que deixaria de acontecer a partir do executivo de Durão Barroso. Aliás, neste governo, a definição da política para os media seria repartida entre a tutela do ministro da Presidência relativamente à RTP e à Lusa e as políticas para a comunicação social regional da competência de um secretário de Estado que dirigia igualmente as políticas para a imigração...

No entanto, sobretudo a partir dos anos 80, o relevo dado às politicas publicas para os media e a dimensão da respetiva estrutura administrativa são cada vez menores. Em primeiro lugar, porque a politica de comunicação social deixa de integrar uma componente de propaganda da ação governativa e passa a limitar-se à definição das politicas públicas para o setor dos media, nomeadamente do seu quadro jurídico, tão influenciado pela evolução tecnológica e consequente alargamento da oferta e pela própria integração europeia.

A estrutura da administração pública encarregada das políticas para a comunicação social passaria por várias mudanças, que espelham essa evolução. Criada em 1982, a Direção Geral da Comunicação Social (DGCS), com 350 pessoas, tinha já entre os seus principais objetivos “participar na política de apoio aos órgãos de comunicação social e assegurar a sua execução e fiscalização”, bem como “assegurar o cumprimento da legislação existente sobre os meios de comunicação social”. A consagração legal, em 1987, do primeiro quadro alargado e sistematizado de incentivos estatais à comunicação social, bem como a profunda mudança ocorrida no setor nesses anos – privatização dos jornais estatizados, abertura da televisão à iniciativa privada e legalização de centenas de rádios locais –, imporiam novas mudanças, traduzidas em 1992 com as substituições da DGCS pelo Gabinete de Apoio à Imprensa e, em 1997, depois do alargamento dos apoios estatais também às rádios locais, deste pelo Instituto da Comunicação Social (ICS), já apenas com cerca de 70 pessoas.

Uma segunda razão para a diminuição da dimensão da estrutura do departamento da administração pública encarregado da política de comunicação social decorre da evolução na regulação dos media. Inaugurada em 1976 pelos conselhos de informação para a imprensa, rádio, televisão e ANOP, e prosseguida a partir de 1984 com o Conselho de Comunicação Social, a regulação deixaria de limitar-se à (candente) matéria da independência do setor público da comunicação social face ao poder político, para, a partir de 1990 com a Alta Autoridade para a Comunicação Social e, depois de 2006, com a ERC, alargar o seu âmbito de atuação a toda a comunicação social. São-lhe então progressivamente atribuídas novas competências, anteriormente da responsabilidade dos sucessivos departamentos da Administração Pública da Comunicação Social, como o registo e a classificação dos órgãos de comunicação social, a atribuição de títulos habilitadores das atividades de rádio e de televisão, a fiscalização da publicidade institucional, etc..

Compreende-se assim, não apenas uma nova mudança (em 2007, substituição do ICS pelo Gabinete de Meios de Comunicação Social, GMCS), mas também a correspondente diminuição da sua estrutura.

No entanto, em 2015, o próprio GMCS seria extinto e substituído por uma pequena estrutura, a referida Direção de Serviços de Política Legislativa para os Media. Ao mesmo tempo, a atribuição dos incentivos à comunicação social regional e local seria entregue às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (com verbas hoje provenientes do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Cultural do Ministério da Cultura), medida demagogicamente apresentada como de descentralização, apesar de limitada à parte burocrática do processo.

A desvalorização e a limitada capacidade de ação do Estado na definição da política de comunicação social constituem um tremendo erro. Não se trata apenas de retirar aos decisores políticos os meios humanos e técnicos aptos para o estudo, preparação e sustentação das estratégias e políticas públicas nesta área para além da rotatividade dos governos. Com o atual enquadramento não será possível atribuir, como se impõe, uma justificada prioridade aos inúmeros desafios impostos pelos novos media, fruto dos diferentes modelos de negócio e formas de consumo em permanente desenvolvimento no contexto digital. Estão em causa a indústria dos media e o direito dos cidadãos à informação!

O autor escreve segundo o novo Acordo Ortográfico

