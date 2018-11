Dito não significa ouvido,

Ouvido não significa compreendido,

Compreendido não significa realizado,

Realizado uma vez não significa mantido

Lorenz

A diabetes mellitus é uma doença do metabolismo dos açúcares, das gorduras e das proteínas que se caracteriza por haver níveis circulantes elevados de açúcar no sangue. É constituída por doenças diversas, umas que aparecem na infância, outras na vida adulta e outras na velhice. Em comum, têm o açúcar elevado no sangue.

A diabetes deve assumir uma importância e atenção especiais, dado que atinge mais de um milhão de portugueses, sendo 3300 crianças e 470.000 idosos. Simultaneamente é a principal causa de cegueira, a 1.ª causa de amputação não traumática dos membros inferiores, a 1.ª causa de insuficiência renal terminal e existe uma prevalência de complicações cardiovasculares (enfarte, trombose cerebral) entre os diabéticos duas a quatro vezes superior à restante população. Para evitar estas complicações é importante, entre outras medidas, manter a glicemia em níveis próximos do normal.

Então qual é a maior dificuldade? Aderir ao tratamento ao longo de uma vida. O grande desafio do tratamento das doenças crónicas é conseguir partilhar com os doentes a decisão terapêutica, definir objetivos e, depois de os atingir, mantê-los.

É neste contexto que a diabetes diz respeito a toda a família. Numa doença complexa como esta, em que é necessário determinar o açúcar no sangue (glicemia) várias vezes ao dia, adequar a alimentação e o exercício físico, ajustar diversos medicamentos e insulinas ao longo do dia, os cuidadores familiares assumem um papel fundamental e indispensável. Se isso é indiscutível na criança, não o é menos no idoso, eventualmente já com falhas de memória.

Ora, torna-se mais fácil propor a uma criança ou a um idoso uma alimentação saudável se ela for partilhada pela família. Programas de partilha de exercício físico de avós e netos têm mais sucesso. Vários estudos confirmam que o bom estado de saúde do parceiro pode reduzir o tempo de internamento a nível hospitalar e mesmo o número de internamentos, com reduções significativas de custos. O uso de novos dispositivos de monitorização contínua da glicose fornece informações muito úteis para o uso de bombas infusoras, mas torna indispensável o apoio de pais e avós. Também na prevenção da diabetes o envolvimento familiar será mais profícuo.

O lema do Dia Mundial da Diabetes deste ano, escolhido pela Federação Internacional da Diabetes, recentra o tratamento do indivíduo para a família. Juntos é mais fácil!

O autor escreve segundo o novo Acordo Ortográfico

