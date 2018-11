Ministra da Justiça irrita-se e garante que sabe zero sobre Tancos

A ministra da Justiça, Francisca van Dunem, garantiu esta quarta-feira, no Parlamento, que nada sabe sobre o caso do furto e da encenação do reaparecimento do material de guerra de Tancos.

Questionada pelo deputado do PSD Carlos Peixoto sobre o que sabia sobre o assunto, a governante acabou por mostrar irritação. "Sobre o desaparecimento das armas sei zero e do encobrimento zero. Zero e mais zero. Só conheço as notícias dos jornais", reagiu, durante a audição no parlamento sobre o Orçamento do Estado para a Justiça em 2019.

Pegando em declarações do primeiro-ministro António Costa quando este afirmou que mantinha a confiança em todos os seus ministros, incluindo o da Defesa - que entretanto se demitiu - e a da Justiça, Carlos Peixoto insinuou que a ministra poderá estar a prazo no cargo. Afinal, acrescentou sobre o que Francisca van Dunem sabe ou não sobre Tancos, "era normal que a anterior procuradora-geral da República lhe tivesse dito alguma coisa sobre o assunto". Mas a governante assegurou que não, como de resto já tinha declarado antes por escrito à bancada social-democrata

A comissão parlamentar de inquérito sobre Tancos tomou posse esta quarta-feira.

