Rio sobre caso Silvano: seria "canalhice aproveitar-me de uma fragilidade"

Rui Rio considerou nesta quinta-feira "lamentável" que "alguém" tenha vindo dizer uma mentira sobre o que se passou na reunião com militantes na segunda-feira à noite, em Viseu. A Lusa noticiou que Rio teria dito que não deixava cair os amigos, a propósito da polémica das falsas presenças do secretário-geral em plenário do Parlamento.

À saída da exposição Portugal Exportador 2018, no Centro de Congressos de Lisboa, onde esteve acompanhado por alguns deputados, mas não por José Silvano, o líder do PSD disse que não abandona os amigos na sua vida privada. "Na pública, não pode ser", acrescentou.

O líder do PSD disse ter dado uma explicação sobre "valores éticos, independentemente do caso A ou B". Questionado sobre as suas palavras exactas, Rio adiantou que o que disse foi que "seria uma canalhice" alguém aproveitar-se "de uma fragilidade da vida dos outros para se alcandorar a si próprio".

"Isso não é bonito", rematou. Rio recusou responder, no entanto, se considera que José Silvano tem uma fragilidade.

Na sessão de segunda-feira, foi o próprio líder do PSD que perguntou aos militantes presentes sobre se não teriam perguntas relativas ao caso do secretário-geral.

