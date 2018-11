PCP e BE defendem intervenção do Governo no Porto de Setúbal já, “hoje”

O PCP e o Bloco de Esquerda estão afinados na solução que defendem para resolver o conflito laboral que está a afectar o trabalho no Porto de Setúbal, com a paralisação dos estivadores precários. Os dois partidos que dão apoio parlamentar ao Governo defendem uma rápida intervenção da tutela. Aliás, já vem tarde, argumentam.

“Como resolver o problema? É muito simples e [a decisão] já devia ter sido tomada há anos, não era preciso chegar a este ponto: os trabalhadores têm de ser contratos como efectivos pelas empresas de trabalho portuário que desenvolvem actividade no Porto de Setúbal. A administração do PS deve acompanhar esta situação, mas há uma responsabilidade política do Governo nisto. As autoridades portuárias estão sob tutela do Governo. O Governo deve ter uma acção mais activa e mais consequente neste processo”, diz ao PÚBLICO o deputado comunista Bruno Dias.

O bloquista José Soeiro corrobora: “O Governo deve intervir para mediar o conflito. Hoje. Já devia ter sido.”

Bruno Dias sublinha que o PCP já tinha alertado para o problema da precariedade dos estivadores no Porto de Setúbal na Assembleia da República: “E a ministra confirmou que o caso do Porto de Setúbal é o mais grave do país em termos de precariedade. Tem 90% de estivadores precários. São contratados ao dia e chamados por SMS ao trabalho na véspera ou no próprio dia. É um porto comercial com uma importância estratégica para as nossas exportações”, diz, sublinhando que a proposta de integração que 30 estivadores precários receberam não é suficiente. “Nem metade dos trabalhadores naquela situação é. Se são necessidades permanentes, as pessoas têm de ser integradas”, diz o comunista.

José Soeiro também entende ser “incompreensível” que haja “10% de trabalhadores efectivos e 90% de precários” no Porto de Setúbal. O deputado bloquista acrescenta mais críticas à forma como tem decorrido o processo, garantido que, “nesta madrugada” tentou “aliciar-se trabalhadores do Porto de Lisboa para irem substituir os de Setúbal”: “Isso é uma provocação, mas a estratégia saiu-lhes furada, porque os trabalhadores do Porto de Lisboa estão solidários e não foram”, conta Soeiro.

Para o deputado, que se ocupa das questões da precariedade, “a ministra do Mar deve mediar o processo para garantir que existe a integração de um número aceitável trabalhadores”, número esse que deve ir aumentando com o tempo, ressalva Soeiro, sem rejeitar que exista um grupo de trabalhadores para responder a necessidades eventuais: “Os portos sempre funcionaram assim. Mas tem de haver uma percentagem mais equilibrada entre efectivos e eventuais. A solução é garantir a integração de um número razoável de trabalhadores. E os que não são contratados têm de ter o mínimo de rendimento para sobreviver. Os que não ficam efectivos devem, por exemplo, ter prioridade de preenchimento dos turnos extra, como está a ser proposto pelo sindicato”, acrescenta Soeiro.

