Costa gastou mais de 10 mil euros para oferecer jantar à Web Summit

O Governo pagou mais de 10 mil euros pela utilização do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, para a realização do jantar de abertura da Web Summit 2018, no dia 5 de Novembro. Já o repasto de encerramento, que no ano passado deu polémica por acontecer no Panteão Nacional, teve lugar no antigo Museu dos Coches, sendo pago pela organização da cimeira tecnológica.

Em 2017, a escolha do Panteão para a realização de um jantar da organização da Web Summit e de um grupo restrito de convidados causou uma chuva de críticas e fez com que o Governo alterasse o regulamento de utilização dos espaços sob tutela da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), excluindo a possibilidade de serem realizados jantares no monumento nacional, por respeito “à história, à memória colectiva e aos símbolos nacionais".

Este ano, a organização não quis revelar onde se realizaria o jantar dos "fundadores" da Web Summit, garantindo apenas que seria num local “não polémico”. Ao PÚBLICO, a DGPC confirmou que o jantar de encerramento se realizou no salão nobre das antigas instalações do Museu dos Coches, no último dia da conferência, a 9 de Novembro.

Três eventos

Não foi o único jantar da Web Summit: na agenda de Paddy Cosgrave houve ainda um jantar pago pelo Governo português no Palácio Nacional da Ajuda, oferecido pelo gabinete do primeiro-ministro. A reserva da Sala D. Luís do Palácio Nacional da Ajuda custou 10 mil euros. E quem assumiu os outros custos, como o catering? Nem o Executivo nem a Web Summit responderam às perguntas do PÚBLICO.

No total, os espaços da Direcção-Geral do Património Cultural receberam três eventos relacionados com a última edição da Web Summit, tendo cobrado por dois deles (um deles custeado pela Web Summit e o outro pelo Governo português).

O primeiro evento aconteceu no Palácio da Ajuda, a 5 de Novembro, no arranque da Web Summit.

Na rede social Instagram, alguns dos convidados partilharam fotografias do momento, algumas das quais junto ao primeiro-ministro. Entre o grupo de convidados de António Costa está o surfista Garrett McNamara, "estrela" da Surf Summit, que antecedeu a Web Summit, Rish Mitra, CEO da empresa de inteligência artificial e realidade aumentada Blippar, Ana Barjasic, directora-geral da Global Entrepreneurship Network em Portugal, e Ana Lehmann, ex- secretária de Estado da Indústria, que durante o seu mandato defendeu a extensão da realização do evento em Lisboa “durante mais anos”.

Foto A empresária e investidora Chitra Stern com António Costa Instagram

Foto Rish Mitra com Garrett McNamara no jantar do Palácio Nacional da Ajuda Instagram

A realização de jantares no Palácio Nacional da Ajuda está prevista no Regulamento de Utilização dos Espaços sob tutela da Direcção-Geral do Património Cultural. O regulamento — revisto pelo Governo no final de 2017 após a polémica com a realização do jantar do Web Summit no Panteão Nacional — inclui uma tabela de preços que determina o valor pago por cada evento. O preço pela utilização dos espaços varia consoante o tipo de evento que é realizado, prevendo um valor diferente se for um jantar, um cocktail, um evento cultural ou um especial. Além disso, diverge ainda consoante a sala utilizada em cada espaço.

De acordo com o gabinete de comunicação da DGPC, “o jantar de 5 de Novembro no Palácio Nacional da Ajuda, por ocasião da abertura da Web Summit, decorreu na Sala D. Luís e foi oferecido pelo Senhor Primeiro-Ministro” e foi pago “nos termos do artigo 7º do Despacho nº 2884/2018 de 21 de Março”. A consulta desta tabela permite consultar o preço cobrado pela Direcção-Geral do Património Cultural, que gere a utilização destes espaços.

Esta não é a primeira vez que o faz. Também em 2016, ano em que o evento co-fundado por Paddy Cosgrave se estreou em Portugal, António Costa convidou cerca de 200 participantes da Web Summit para um jantar no Palácio da Ajuda, ao qual compareceram empreendedores, oradores e responsáveis políticos. O convite repetiu-se no último ano.

O segundo evento pago corresponde ao jantar Founders Summit, que no último ano juntou um grupo de personalidades escolhidas entre grandes investidores, fundadores de grandes startups e multimilionários no Panteão Nacional. Nesta edição, Paddy Cosgrave escolheu o Salão Nobre das antigas instalações no Museu Nacional de Coches.

De acordo com a DGPC, o evento ocorreu a 9 de Novembro e foi exclusivamente pago pela Web Summit, a única entidade envolvida no evento. Para este jantar, o valor cobrado foi de “10 mil euros mais IVA, ao qual acresce um Seguro de Responsabilidade Civil no valor de 250 mil euros”, bem como “o pagamento de horas extraordinárias das 18h às 2h a oito funcionários do Museu Nacional dos Coches, que prestam apoio até à saída das empresas de catering e encerramento do espaço”.

Também a Presidência da República organizou uma cerimónia descrita pela DGPC como “recepção e Porto de Honra” oferecida "a cerca de 200 startups portuguesas participantes na Web Summit". Esclarece a mesma entidade que uma vez que os pedidos de cedência de espaços destinados a cerimónias protocolares da Presidência estão isentos da cobrança de qualquer montante, o gabinete de Marcelo Rebelo de Sousa não teve qualquer despesa com a utilização deste espaço. Ao PÚBLICO, fonte do gabinete da Presidência acrescenta ainda que a única despesa foi de 3163,21 euros em “pastéis de nata e sumos de laranja”. Nesta recepção estiveram presentes o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e o co-fundador da Web Summit Paddy Cosgrave.

O PÚBLICO contactou ainda o gabinete de António Costa para saber o montante total da despesa e os convidados que constaram na lista do Governo, mas não obteve resposta.

Foto Marcelo Rebelo de Sousa em encontro com representantes das startups portuguesas participantes na 3.ª edição da Web Summit Presidência da República

A Web Summit acordou com o Governo e com a Câmara de Lisboa a permanência da conferência na capital durante os próximos dez anos. Um investimento de 110 milhões de euros, compensado por um impacto económico superior a 300 milhões, garantiu, em Outubro, o então ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

