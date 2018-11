Na Casa da Esquina, em Coimbra, há 40 imagens de um Diário Rasgado que conta histórias através de desenhos. São registos autobiográficos, crónicas de costumes e comentários políticos, sob a forma de banda desenhada, assinados por Marco Mendes — ilustrador, artista plástico e professor. “Todas as coisas que me afectam a nível pessoal ou chegam por outras pessoas ou notícias e que eu acho que são importantes, tento incluí-las no meu trabalho”, explica o autor de banda desenhada ao P3, em conversa telefónica. Por isso, os seus trabalhos podem incluir momentos do quotidiano do autor, como mostra a imagem 10 da fotogaleria, ou fazer alusão a “acontecimentos maiores e coisas que estão a acontecer a uma escala mais alargada, como a crise dos refugiados” (imagem 13).

É “difícil definir uma fronteira” no trabalho de Marco porque, segundo o ilustrador, “as dimensões tocam-se”. “Quando faço coisas autobiográficas tento fazê-las do ponto de vista mais universal possível e a verdade é que as questões universais também me afectam pessoalmente”, refere. Ainda assim, o autor de banda desenhada confessa tentar fugir “àquilo que já existe em excesso: o comentário político centrado em torno de polémicas”.

O Diário rasgado nasceu em 2007, dá nome ao blogue onde o autor publica alguns dos seus trabalhos e à novela gráfica que lançou em 2012, sob a forma de livro. Agora, é também o nome da selecção das imagens que estão expostas em Coimbra — que são as suas "preferidas" e as que "representam as várias facetas" do seu trabalho. "O Diário rasgado é um trabalho contínuo e que permanece em construção até ao dia em que eu bater a bota", remata o autor.

A exposição pode ser visitada até dia 23 de Novembro, de terça a sexta-feira, entre as 10h30 e 12h30 e as 14h30 e 18h30. A entrada é gratuita.