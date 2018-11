Só indo duas vezes

São cada vez mais raras as farmácias que têm tudo. Nas outras dizem: “Não tenho, mas posso encomendar.” E o medicamento lá aparece umas horas mais tarde.

Nas estradas, de facto, vêem-se cada vez mais carrinhas de transportes de medicamentos, cheias de pressa.

As farmácias estão a fazer como antigamente se fazia nas aldeias: quando se queria uma coisa, nem que fosse um pão, era preciso encomendá-la.

Os comerciantes só compravam uma coisa se tivessem a certeza que a vendiam. Assim não havia desperdício, nem os artigos ficavam nas prateleiras a dormir, sem ganhar a vida.

Ainda se encontram estas lojinhas vazias que funcionam como postos de encomendas. Diz-se o que se quer: uma lata de atum, meia dúzia de ovos e um quilo de batatas. A senhora aponta e depois telefona ao filho para juntar à lista das coisas que ele vai buscar à Makro para fornecer à loja.

No dia seguinte lá está a lata do atum à espera do cliente com uma modesta sobrecarga de 20% para pagar o gasóleo.

Para quem está habituado a entrar num supermercado que tem tudo, este sistema de encomendas é desanimador, porque só se pode comprar aquilo que nos passou pela cabeça. Não há cá compras de impulso ou lampejos úteis como passar pelas ceras e lembrarmo-nos de que precisamos duma lata.

Quando vamos comprar o que encomendámos, nunca há uma surpresa boa. Nunca há um petisco novo. A única surpresa que nos é oferecida é a desilusão: “Não havia.”

Com os medicamentos é mais chato ainda, sobretudo para quem está à espera de um alívio imediato.

